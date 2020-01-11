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الأغواط: معرض جهوي متنوع للصناعات التقليدية والتراث الأمازيغي احتفاء بالسنة الأمازيغية الجديدة

  أدرج يـوم : السبت, 11 كانون2/يناير 2020 15:30     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرات

الأغواط - تميزت الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية الجديدة 2970 بولاية الأغواط اليوم السبت بتنظيم معرض جهوي متنوع للصناعات التقليدية والتراث الأمازيغي بمشاركة 14 ولاية.

وتضمن هذا المعرض الذي تحتضنه دار الثقافة التخي عبد الله بن كريو بعاصمة الولاية والذي يندرج ضمن عدة نشاطات مبرمجة بالمناسبة  بعرض منتجات متنوعة تعكس ثراء كل ولاية على غرار الأزياء التقليدية وأفرشة و أغطية يدوية الصنع، إضافة إلى زخارف و نقوش و كذا الأغاني و الرقصات الفلكلورية التي كانت حاضرة وصاحبتها طلقات البارود .

كما تنظم بنفس المناسبة أيضا مسابقة ولائية للطهي التقليدي بمشاركة واسعة للطهاة من الجنسين القادمين من 24 بلدية  . 

وكانت أجواء افتتاح فعاليات الاحتفالات بحلول رأس السنة الأمازيغية الجديدة التي أشرفت عليها السلطات الولائية فرصة للعارضين من أجل طرح انشغالاتهم، سيما ما تعلق منه بإيجاد آليات لتمكين المرأة المنتجة لعرض و تسويق منتجاتها على امتداد السنة و ألّا يكون ذلك مقتصرا على المناسبات.

وفي هذا الشأن أعلن والي الولاية، عبد القادر برادعي، أن الإدارة تدرس إمكانية برمجة معارض دائمة لتشجيع الصناعات التقليدية و بعث روح الإبداع في هذا المجال الذي اعتبره هوية و أصالة يجب الحفاظ عليها.

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الأغواط: معرض جهوي متنوع للصناعات التقليدية والتراث الأمازيغي احتفاء بالسنة الأمازيغية الجديدة
  أدرج يـوم : السبت, 11 كانون2/يناير 2020 15:30     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرة   شارك

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