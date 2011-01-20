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مستغانم: انطلاق فعاليات إحياء رأس السنة الأمازيغية الجديدة "يناير 2970"

  أدرج يـوم : السبت, 11 كانون2/يناير 2020 15:29     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرات

مستغانم - انطلقت اليوم السبت بمدينة مستغانم مختلف الفعاليات الثقافية والفنية التي تم تسطيرها إحياء لرأس السنة الأمازيغية الجديدة يناير 2970.

وافتتحت الاحتفالات الولائية بإقامة استعراض فلكلوري وافتتاح معرض ببهو دار الثقافة "ولد عبد الرحمن كاكي" يتضمن الألبسة والأكلات التقليدية والتحف الفنية ولاسيما الحلي والأواني الفخارية والزرابي.

وسيتم خلال هذه التظاهرة الثقافية التي تمتد إلى غاية 16 يناير، تنظيم ورشة لفائدة الأطفال خاصة ب"الخط الأمازيغي" وندوة فكرية حول هذه المناسبة الوطنية وعرض فيلم "لالة فاطمة نسومر" لبلقاسم حجاج، فضلا عن تقديم ثلاثة حفلات فنية في الطرب البدوي التقليدي والعصري وفي مختلف الطبوع الغنائية المستغانمية وفي الفن الأمازيغي.

ويشارك في تنظيم هذه الفعاليات الثقافية والفنية، عدة جمعيات على غرار جمعية أولاد الضمان وجمعية أهل الضمان (فلكلور) والنادي العلمي "تكنوسفار" وجمعية معركة مزغران وعدة شعراء وفنانين على غرار الشيخ شيقر وبن ذهيبة طوهاري (بدوي) والشاعرين عبد القادر عرابي وباينين الحاج.

وبرمجت بذات المناسبة إدارة المسرح الجهوي "الجيلالي بن عبد الحليم" يومي السبت والأحد عرضين لعملها المسرحي الجديد (إنتاج 2019) الموسوم "خاطيني" للكاتب والمخرج أحمد رزاق.

ونظمت اليوم الرابطة الولائية للنشاطات الثقافية والعلمية ومختلف مؤسسات الشباب برنامجا خاصا بهذه المناسبة بمخيم الشباب بصلامندر تضمن معرض فني وتقليدي وعرض مسرحي ومسابقتين في المأكولات الشعبية والحلويات التقليدية.

وبالموازاة مع ذلك، تتواصل برواق "بلهوان تواتي" بمقر الغرفة الولائية للحرف والصناعات التقليدية إلى غاية يوم الاثنين، فعاليات المعرض الولائي للمنتجات التقليدية بمشاركة عدة حرفيين ينشطون في الخياطة التقليدية والطبخ والحلويات وصناعة الحلي والمجوهرات وإنتاج العسل ومواد التجميل الطبيعية وغيرها.

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مستغانم: انطلاق فعاليات إحياء رأس السنة الأمازيغية الجديدة "يناير 2970"
  أدرج يـوم : السبت, 11 كانون2/يناير 2020 15:29     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرة   شارك

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