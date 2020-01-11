Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تيبازة: انطلاق أشغال ملتقى" يناير رمز هوية مستعادة و معلم تاريخي يحتاج التثمين"

  أدرج يـوم : السبت, 11 كانون2/يناير 2020 15:21     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 13 مرات

تيبازة - إنطلقت اليوم السبت بتيبازة أشغال ملتقى علمي "يناير، رمز هوية مستعادة و معلم تاريخي يحتاج التثمين" الذي تنظمه المحافظة السامية للغة الأمازيغية بالتنسيق مع ولاية تيبازة بمناسبة الاحتفال الوطني الرسمي برأس السنة الامازيغية يناير 2970.

و بحضور ثلة من الأكاديميين و الباحثين و وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، أكد الأمين العام للمحافظة السامية للغة الامازيغية ،سي الهاشمي عصاد، لدى إشرافه على الافتتاح، ان تكريس الاحتفال بيناير احتفال وطني و رسمي بعد الاعتراف باللغة الامازيغية كلغة وطنية و رسمية جاء بعد مسار نضال طويل حضاري و سلمي، و نظير مجهودات الدولة لتعزيز مقومات و ثوابت الأمة، الإسلام و العربية و الأمازيغية.

و بعد ان نوه بهذه المكاسب، دعا سي الهاشمي الى العمل على ترقية اللغة الامازيغية في اطار نقاشات هادئة و بعيدة عن الديماغوجية و السياسة و التشويش مبرزا أن المحافظة السامية تعمل على ترقية جميع متغيرات اللغة الامازيغية عبر كل مناطق الوطن من خلال خاصة تعميم تعليمها في كل المدارس و تنظيم ملتقيات علمية.

من جهتها، قالت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، ان تناول المسالة الهوياتية من طرف أي كان و بعيدا عن الحقل العلمي و الأكاديمي و ذوي الاختصاص يعد أمرا "خطيرا" خاصة في ظل ما تشهده الجزائر من تغيرات.

و أبرزت أن قطاعها سيعمل بالتنسيق مع المحافظة السامية للغة الأمازيغية و كل الفاعلين و رجال البحث العملي و الثقافي على إرجاع المسألة الأمازيغية إلى مكانها الطبيعي.

و شددت في هذا السياق مسترسلة:"ينبغي أن تكون الهويات متصالحة سواءا كانت ناطقة بالأمازيغية او بالعربية، لا يمكن تصور الأمازيغية خارج البيت الجزائري الذي يجمع الجميع منذ قرون مضت و يجمعهم مستقبل واحد وفقا لتصور و احلام و فكر واحد".

و ينشط موضوع الملتقى "يناير رمز هوية مستعادة و معلم تاريخي يحتاج التثمين" ثلة من الأكاديميين على غرار البروفيسور محمد الهادي حارش و شمس الدين شيتور و الباحثة لويزة قاليز و الدكتور محفوظ فروخي و و الدكتور بوجمعة هيشور إلى جانب الأساتذة الجامعيين عبد الناصر قجيبة و يوسف نسيب و جمال و توفيق عوني و محمد سريج و سالم بن زايد.

و يتناول الملتقى ثلاثة جلسات متبوعة بنقاشات حول مواضيع خاصة بالتاريخ و التقويم عند الشعوب القديمة و التقويم الامازيغي و الآثار المادية و اللامادية و التعايش و الهوية و المخطوطات و عادات و تقاليد و تاريخ الأمازيغ بالأوراس و منطقة تيبازة إلى غيرها من المواضيع الأخرى.

و على هامش الملتقى سيتم تنصيب، لجنة ولائية للتراث اللامادي "الدينان" و إبرام اتفاقيات تعاون بين مؤسسة التلفزيون الجزائري و المحافظة السامية للغة الأمازيغية مع تنصيب أول دفعة لصحفيين و مراسلين ينشطون باللغة الأمازيغية إلى جانب بعض الأنشطة الثقافية الفنية الأخرى.

كلـمات مفتـاحيــة :
تيبازة: انطلاق أشغال ملتقى" يناير رمز هوية مستعادة و معلم تاريخي يحتاج التثمين"
  أدرج يـوم : السبت, 11 كانون2/يناير 2020 15:21     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.11

وصول وزير الشؤون الخارجية الكونغولي الى الجزائر العاصمة                    

20.01.11

رأس السنة الأمازيغية بقسنطينة : إقبال لافت للجمهور على المعارض المخصصة للتراث الأمازيغي…

20.01.11

وهران: إعادة فتح قاعة الأثارات القديمة بمتحف "أحمد زبانة " بعد تهيئتها

20.01.11

الأغواط: معرض جهوي متنوع للصناعات التقليدية والتراث الأمازيغي احتفاء بالسنة الأمازيغية…

20.01.11

مستغانم: انطلاق فعاليات إحياء رأس السنة الأمازيغية الجديدة "يناير 2970"

20.01.11

الاحتفال بيناير بالشلف: المنتوجات الحرفية والطبخ التقليدي يستقطب الجمهور المحلي

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.07

رأس السنة الامازيغية: يوم الأحد المقبل المصادف ل 12 يناير عطلة مدفوعة الأجر

20.01.06

الجزائر تدعو مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في فرض احترام السلم والأمن في ليبيا

20.01.06

الضريبة الجزافية الوحيدة: مراجعة سقف التطبيق واستثناء الأشخاص المعنويين

20.01.08

رئيس الجمهورية يحدد المحاور الكبرى لتعديل الدستور الذي سيطرح للاستفتاء الشعبي

20.01.06

الاحتفالات بيناير بالشلف: أول طبعة لمسابقة أحسن طبق كسكسي أمازيغي

20.01.07

انطلاق فعاليات مهرجان وهران الوطني للفيلم الجامعي القصير بمشاركة 7 أفلام