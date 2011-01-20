رأس السنة الأمازيغية الجديدة 2970 : تظاهرات متنوعة بورقلة

ومن بين أبرز تلك الأنشطة تنظيم معارض متنوعة للصناعة التقليدية التي تزخر بها المنطقة على غرار صناعة السعف والطرز التقليدي واللباس التقليدي وصناعة الزرابي، فضلا عن إطلاق مسابقة للأكلات التقليدية الورقلية بمشاركة نحو 20 متنافسة.

كما سجلت أجنحة المعرض مشاركة إحدى الجمعيات المهتمة بالتراث الأمازيغي المحلي بنموذج للبيت الورقلي التقليدي يتضمن أدوات وأواني وتعريفات لها باللغة الأمازيغية بالإضافة إلى لباس العروس المعروف محليا بالملحفة.

وذكر رئيس جمعية القصر للثقافة والإصلاح حسان بوغابة أن "الإحتفالية الخاصة بعيد يناير تعد فرصة لإبراز كل ما يزخر به القصر العتيق بورقلة من تراث وعادات وتقاليد تتميز بها المنطقة كغيرها من المناطق في الوطن"، معتبرا أن "هذا الإحتفال يعد أحد اللبنات الأساسية للحفاظ على الهوية الوطنية".

وفي الشق المتعلق بالبحث في اللغة الأمازيغية كشف المتحدث عن أن هناك عديد الورشات القائمة على المستوى المحلي للبحث في اللغة الأمازيغية بالمتغير الورقلي المحلي ، داعيا بالمناسبة القائمين على جمع التراث اللامادي وطنيا التقرب من المناطق الداخلية الغنية بالموروث الثقافي اللامادي كما هو الحال بالنسبة لقصر ورقلة بعاصمة الولاية وبلديتي أنقوسة وبلدة أعمر.

ومن جهته أوضح مدير دار الثقافة السعيد وهبي مداني أن الإحتفالات التي أشرفت على افتتاحها السلطات المحلية تتضمن برنامجا ثريا يتواصل إلى غاية أمسية غد الأحد، حيث سيتم عرض مونودرام أمازيغي بعنوان "آية " من تنشيط الجمعية المحلية "ركح الواحات" وإخراج حمزة رحماني بالإضافة إلى تنظيم حفل أمازيغي فني يحييه الفنان "التافنة" وفرقة العود "جوهرة الفن الأصيل للأصالة والتراث المحلي".

وبهدف إثراء وترقية التراث الأمازيغي من المرتقب أن تختتم هذه الفعاليات بندوة خاصة بالمناسبة ينشطها أساتذة وباحثين ومهتمين بالتراث المحلي.