نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة تفتح "تحقيقا معمقا" في وقائع ملابسات قضية اصابة مواطن بطلقة نارية لأحد أفراد الشرطة

و جاء في البيان ان نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة "تعلم الرأي العام ،عملا باحكام المادة 11 من قانون الاجراءات الجزائية، انه فور توصلها بخبر اصابة مواطن بطلقة نارية بعد تتبع مركبة على متنها ثلاثة اشخاص الى غاية منطقة اولاد فايت، اين اصابت احدى الاعيرة النارية كتف الضحية بعد استعمال احد افراد الشرطة لسلاحه الناري، و التي نقلت على الفور الى المستشفى لتلقي الاسعافات الاولية وحالتها الصحية حسنة و مستقرة".

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و اوضحت نيابة الجمهورية انها "انتقلت فورا الى عين المكان لمعاينة الواقعة، كما انتقلت كذلك الى المستشفى للاطمئنان على حياة الضحية ، و فتحت تحقيقا معمقا في الوقائع لمعرفة ملابسات هذه القضية".