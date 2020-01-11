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وضع الشرطي الذي اصاب مواطن بسلاح ناري بأولاد فايت تحت تصرف وكيل الجمهورية

  أدرج يـوم : السبت, 11 كانون2/يناير 2020 08:20     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرات

الجزائر- تم وضع الشرطي الذي اصاب مواطن بسلاح ناري بأولاد فايت تحت تصرف وكيل الجمهورية, حسب ما افاد به يوم الجمعة بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأكد ذات المصدر انه "اثر عملية تطهير للباعة غير الشرعيين على مستوى حي كردونة بالسعيد حمدين ببئر مراد رايس بالجزائر العاصمة صبيحة يوم الجمعة 10 يناير 2020 ودعوة احد الباعة غير الشرعيين على متن مركبة لمرافقة مصالح الشرطة لتسليم حمولة المركبة الى دار الرحمة ببئر خادم إلا ان المعنى لاذ بالفرار متوجها عبر الطريق الولائي 36 نحو حي اقامته بأولاد فايت".

وأوضح نفس البيان أن "خلال عملية التوقيف أحد المواطنين كان ضمن مجموعة اشخاص قدم لمساعدة صاحب المركبة وعرقلة عملية توقيفه أين تعرض لإصابة من سلاح ناري في ظروف سيتم -حسب ذات المصدر- تحديدها خلال التحقيق ".

وعليه فان الشرطي وضع تحت تصرف السيد وكيل الجمهورية لاتخاذ ما يراه مناسبا, يضيف بيان المديرية العامة للأمن الوطني.

آخر تعديل على السبت, 11 كانون2/يناير 2020 10:37
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وضع الشرطي الذي اصاب مواطن بسلاح ناري بأولاد فايت تحت تصرف وكيل الجمهورية
  أدرج يـوم : السبت, 11 كانون2/يناير 2020 08:20     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرة   شارك

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