Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الهلال الأحمر الجزائري يرسل 40 طنا من المساعدات الإنسانية لفائدة 318 عائلة معوزة في تين زواتين

  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 19:11     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 24 مرات
الهلال الأحمر الجزائري يرسل 40 طنا من المساعدات الإنسانية لفائدة 318 عائلة معوزة في تين زواتين

الجزائر- أرسل الهلال الأحمر الجزائري يوم الخميس 40 طن من المساعدات الإنسانية مكونة من مواد غذائية و أدوية لفائدة 318 عائلة معوزة في منطقة تين زواتين (تمنراست).

و أشارت رئيسة الهلال الاحمر الجزائري, سعيدة بن حبيلس خلال حفل انطلاق القافلة بالمركب الأولمبي محمد بوضياف أن هذه المساعدات أرسلت على متن شاحنتين محملتين بمواد غذائية و أدوية و خيم و أغطية و أفرشة إضافة إلى أدوات مدرسية لفائدة عائلات جزائرية هربت من مدينة كيدال سنة 2012 بعد تدهور الوضع الأمني هناك.

و أوضحت السيدة بن حبيلس أنه بناء على طلب نجدة أرسلته جمعية الجزائريين القاطنين بمدينة كيدال و المستقرين بتين زواتين في 15 ديسمبر الماضي إلى مكتبه  بتمنراست قام الهلال الأحمر الجزائري بجمع حصة أولى من المساعدات الانسانية قدمها متبرعون, مؤكدة "ان هذه الخطوة تعبر بعمق عن تضامن الهلال الأحمر الجزائري مع هذه العائلات" و "مساهمة في الحفاظ على اللحمة الاجتماعية" لهؤلاء السكان الذين يعانون.

اقرأ أيضا:     المساعدات الإنسانية الجزائرية تسلم الى السلطات الليبية ...

و أضافت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري أن "المساعدات الممنوحة اليوم لهذه العائلات المعوزة ليست سوى بداية لمبادرة تهدف إلى التقرب أكثر منهم حتى يشعروا و كأنهم في بيوتهم و ليتمتعوا بحقوقهم كاملة".

و في ذات السياق, اعلنت السيدة بن حبيلس عن إطلاق قافلة طبية قريبا لفائدة هذه العائلات و التي يعاني أفرادها من أمراض مزمنة داعية السلطات العمومية إلى التدخل من اجل تحسين التكفل بهم نظرا لأن الهلال الأحمر الجزائري لا يتوفر على "الوسائل الكافية" لتغطية احتياجاتهم.

من جانبه عبر رئيس جمعية الجزائريين المقيمين بكيدال, زيداني شيغالي عن "عرفانه" للهلال الأحمر الجزائري الذي لم يتردد في الاستجابة لندائهم "بسرعة", مضيفا ان المساعدة الممنوحة ستخفف من معاناة العائلات التي تواجه "العديد من الصعوبات" على غرار "ظروف الإيواء المتردية و المشاكل الصحية الخطيرة".

آخر تعديل على الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 19:12
كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

الهلال الأحمر الجزائري يرسل 40 طنا من المساعدات الإنسانية لفائدة 318 عائلة معوزة في تين زواتين
  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 19:11     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 24 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.09

رئيس الجمهورية يستقبل الوزير السابق والناشط السياسي عبد العزيز رحابي

20.01.09

تسوية الأزمة الليبية: ماراتون دبلوماسي بالجزائر العاصمة

20.01.09

تونس: "التشكيلة التي اقترحها الجملي هي حكومة كفاءات نهضوية ولا تمثل المشهد البرلماني…

20.01.09

المهرجان الوطني الثقافي للموسيقى والأغنية الأمازيغية: 26 فرقة تنشط الطبعة أل 11 بتمنراست

20.01.09

الرئيس تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية الإيطالي

20.01.09

الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو تعقد دورتها التأسيسية الأولى بعد المؤتمر الخامس عشر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.06

الجزائر تدعو مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في فرض احترام السلم والأمن في ليبيا

20.01.06

الضريبة الجزافية الوحيدة: مراجعة سقف التطبيق واستثناء الأشخاص المعنويين

20.01.06

وهران: مشاركة 14 فرقة في الطبعة ال18 للمهرجان الوطني للموسيقى العصرية

20.01.06

التكفل بانشغالات المواطنين: الحكومة تعكف على إعداد مخطط عمل

20.01.07

رأس السنة الامازيغية: يوم الأحد المقبل المصادف ل 12 يناير عطلة مدفوعة الأجر

20.01.06

الاحتفالات بيناير بالشلف: أول طبعة لمسابقة أحسن طبق كسكسي أمازيغي