أزيد من 5ر1 مليون زائر لحديقة التجارب بالحامة بالجزائر العاصمة خلال سنة 2019  

الجزائر - تجاوز عدد زوار حديقة التجارب الحامة بالجزائر العاصمة الـ 5ر1 مليون شخص خلال السنة المنصرمة 2019، حسبما علم اليوم الخميس لدى المدير العام للحديقة، عبد الكريم بولحية.

وأوضح السيد بولحية، في تصريح لـ "وأج" أن الحصيلة الأولية لنشاط حديقة التجارب الحامة بالجزائر العاصمة، تشير إلى استقطاب 078 549 1 زائر بين أطفال وكبار توافدوا على هذه المساحة الخضراء لاكتشاف مسالكها النباتية الفريدة و حديقة الحيوانات.

وأضاف ذات المسؤول أن الأطفال الذين توافدوا على الحديقة فاق عددهم 000 139 طفل زاروا هذا الفضاء البيئي المميز إلى جانب استفادتهم من برنامج ترفيهي تم تسطيره بمناسبة العطلة الصيفية الماضية وأيضا العطلة الشتوية الاخيرة التي سجلت توافد 816 18 زائر بينما سجلت عطلة رأس السنة الميلادية 2020 اقبال أزيد من 000 22 زائر.

واعتبر السيد بولحية أن العروض الترفيهية التي برمجت طيلة السنة الفارطة، هي بمثابة "وسيلة" اتخذتها حديقة التجارب هدفها الترفيه والتحسيس في نفس الوقت.

من جهة أخرى فتحت حديقة الحامة، طيلة الموسم المنصرم، أبوابها لعديد الفعاليات الصحية و التوعوية، حسب ذات المصدر، إذ قامت بإحياء 08 أيام تحسسية توعوية مختلفة على مدار السنة وذلك تزامنا مع المناسبات الوطنية والدولية التي لها علاقة وطيدة مع الطبيعة والبيئة وحتى الطفل.

كما بلغ عدد المسجلين في ورشات مركز التربية البيئية لهذه الحديقة 272 منخرطا سواء في فئة الاطفال أو الناشئة (أي من 6 إلى 17 سنة)، منهم 72 طفلا في ورشة البستنة و19 طفلا في ورشة تربية الأسماك، أي بمجموع 91 طفلا. أما في فئة الناشئة فتم تسجيل انخراط 21 شابا في ورشة تربية النحل، 117 في ورشة البستنة و 43 منخرطا في ورشة تربية النحل.

جدير بالذكر أن حصيلة زوار سنة 2018 بلغت 9ر1 مليون شخص، حسب تصريحات سابقة للمسؤول عن الحديقة وكانت قد عرفت نفس وتيرة النشاط الجواري و التحسيسي و الترفيهي.

وتتربع حديقة التجارب الحامة على أزيد من 32 هكتارا، و يعود تأسيسها الى سنة 1832، ومنذ يناير 2017 تحولت إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تابعة لولاية الجزائر.