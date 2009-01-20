احتفالات يناير 2970: تظاهرات متنوعة وبرنامج ثري ببلديتي بني حواء والشلف

الشلف - سيكون الجمهور المحلي بولاية الشلف على موعد مع نشاطات متنوعة وبرنامج ثقافي ثري احتفالا برأس السنة الأمازيغية، تحتضنها بلديتا بني حواء (90 كم شمال شرق الشلف) والشلف مركز، بداية من يوم السبت المقبل، حسبما استفيد اليوم الخميس لدى القائمين على قطاع الثقافة.

وأوضح رئيس مصلحة التراث، محمد قندوزي، لواج أن "الاحتفالات الرسمية برأس السنة الأمازيغية 2970 ستنطلق يوم السبت من ثانوية المكي ببلدية بني حواء، أين سيتم تقديم عروض فلكلورية لفرق محلية ومعارض متنوعة (الطبخ والحلويات والأزياء التقليدية والأواني الفخارية) تبرز العادات والتقاليد المرتبطة بسكان هذه المنطقة".

كما ستعرف هذه التظاهرة تقديم مداخلات أكاديمية وتاريخية حول مناسبة يناير بالإضافة إلى استعراضات رياضية ووصلات موسيقية من التراث الأمازيغي المحلي، وكذا عرض مسرحي للأطفال باللغة الأمازيغية.

وتتواصل النشاطات الاحتفالية الخاصة بيناير بداية من يوم الأحد بعاصمة الولاية، حيث ستحتضن دار الثقافة نشاطات وعروض فنية تبرز التنوع الثقافي والفني الذي عُرفت به مختلف القبائل الأمازيغية.

وببهو دار الثقافة سينظم معرضين، الأول خاص بالمؤسسات المصّغرة التي تنشط في مجال المنتجات الفلاحية المرتبطة بهذه المناسبة، والثاني يتعلق بالصناعات التقليدية المحلية، إلى جانب "مائدة يناير" التي تتضمن مختلف الأطباق والحلويات التي تقدم خلال "يناير".

وفيما يخص العروض الفنية التي ستحتضنها قاعة المحاضرات الكبرى بذات الهيكل الثقافي، فالموعد سيكون متنوعا وجامعا لكل ما يرتبط بالثقافة الأمازيغية، حيث سيتم تقديم رقصات شعبية ووصلات موسيقية في كل من طبوع النايلي، المزابي، القناوي والعلاوي.

وتجدر الإشارة إلى أن عديد الجمعيات الثقافية برمجت نشاطات احتفالية بهذه المناسبة عبر بقية مناطق الولاية، فيما كانت المناسبة يوم الاثنين الفارط لتنظيم الطبعة الأولى لمسابقة أحسن طبق كسكسي أمازيغي والتي سيعلن عن نتائجها يوم الأحد بدار الثقافة.