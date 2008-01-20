تسجيل أزيد من مليوني مكالمة عبر الرقم الأخضر 1548 ورقم النجدة 17 للشرطة خلال سنة 2019

وأوضح ذات المصدر أن "من بين هذه النداءات 164.579 طلب تقديم يد مساعدة, 61.324 نداء للتبليغ عن حوادث المرور, 875.502 طلب معلومات وتوجيه, 95.884 مكالمة للتبليغ عن السرقة و7.829 مكالمة للتبليغ عن الحرائق".
وبهذه المناسبة, تنوه المديرية العامة للأمن الوطني ب"الدور الفعال الذي يلعبه المواطن باعتباره الحلقة الأساسية في المعادلة الأمنية من خلال ثقافة التبليغ التي أضحى يتحلى بها" وتذكر بالرقم الأخضر 48 15 ورقم النجدة 17 للتواصل الدائم مع مصالح الشرطة على مدار 24 سا/ 24سا وطيلة أيام الأسبوع لتلقي البلاغات والإصغاء إلى استفسارات المواطنين.