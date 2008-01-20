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تسجيل أزيد من مليوني مكالمة عبر الرقم الأخضر 1548 ورقم النجدة 17 للشرطة خلال سنة 2019

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 كانون2/يناير 2020 15:35     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرات
تسجيل أزيد من مليوني مكالمة عبر الرقم الأخضر 1548 ورقم النجدة 17 للشرطة خلال سنة 2019

الجزائر - سجلت مراكز القيادة والعمليات للأمن الوطني عبر التراب الوطني, أزيد من مليوني (2) مكالمة عبر الرقم الأخضر (1548) ورقم النجدة (17), خلال سنة 2019 ,حسب ما أفادت به يوم الأربعاء حصيلة لذات المصالح.

وأوضح ذات المصدر أن "من بين هذه النداءات 164.579 طلب تقديم يد مساعدة, 61.324 نداء للتبليغ عن حوادث المرور, 875.502 طلب معلومات وتوجيه, 95.884 مكالمة للتبليغ عن السرقة و7.829 مكالمة للتبليغ عن الحرائق".

وبهذه المناسبة, تنوه المديرية العامة للأمن الوطني ب"الدور الفعال الذي يلعبه المواطن باعتباره الحلقة الأساسية في المعادلة الأمنية من خلال ثقافة التبليغ التي أضحى يتحلى بها" وتذكر بالرقم الأخضر 48 15 ورقم النجدة 17 للتواصل الدائم مع مصالح الشرطة على مدار 24 سا/ 24سا وطيلة أيام الأسبوع لتلقي البلاغات والإصغاء إلى استفسارات المواطنين.

آخر تعديل على الأربعاء, 08 كانون2/يناير 2020 17:07
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تسجيل أزيد من مليوني مكالمة عبر الرقم الأخضر 1548 ورقم النجدة 17 للشرطة خلال سنة 2019
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 كانون2/يناير 2020 15:35     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرة   شارك

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