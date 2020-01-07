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البليدة: مشروع لانجاز أول مركز طبي اجتماعي تضامني على المستوى الوطني لفائدة الأيتام

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 كانون2/يناير 2020 19:09     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرات

 

البليدة - أطلقت جمعية "كافل اليتيم" لولاية البليدة مشروع لانجاز أول مركز طبي اجتماعي تضامني على المستوى الوطني لفائدة الأيتام والأرامل, حسبما ذكره يوم الثلاثاء رئيس الجمعية.

وأوضح السيد علي شعواطي لـ/وأج أن جمعيته شرعت منذ حوالي شهر في مشروع انجاز أول مركز طبي اجتماعي على المستوى الوطني لفائدة الأيتام والأرامل, مشيرا إلى أنه تم استكمال كافة الإجراءات الإدارية والشروع في انجاز الأساسات لهذا المشروع الذي ستحتضنه بلدية بني مراد (بمحاذاة المقر الاداري للجمعية).

وذكر ذات المسؤول أنه تم تحديد مدة تتراوح ما بين 18 الى 24 شهرا لإنجاز المشروع الذي سيكلف حوالي 70 مليون دج, داعيا المحسنين إلى المساهمة في هذه المبادرة سواء من خلال تقديم الأموال أو التبرعات العينية (مواد بناء, تجهيزات وغيرها).

وقال المتحدث أن المشروع سيتضمن عيادة طبية وروضة للاطفال واقسام تربوية وقاعة لممارسة الرياضة ومساحات ترفيهية, حيث سيكون بامكان الأيتام والأرامل الاستفادة من الخدمات الطبية التي ستقدم فور افتتاحه أو من الدعم التربوي أو متابعة الدروس أو ممارسة الرياضة بالنسبة لليتيم والارملة.

وتهدف فكرة انجاز هذا المركز – يقول المتحدث - إلى الاهتمام أكثر بهذه الشريحة من المجتمع وتوفير المرافقة الطبية والنفسية والتربوية لهم بالاضافة إلى الترفيه عنهم في اوقات فراغهم بغية تنشئتهم تنشئة سليمة و متوازنة و ذلك بتظافر جهود الجميع لافتا إلى أن اليتيم لا يحتاج إلى المأكل و الملبس فقط بل احتياجاته تتعداها إلى امور اخرى حتى يكون فردا صالحا في المجتمع.

وبخصوص المشرفين على المركز من اطباء وتربويين, كشف السيد شعواطي أن هناك اتفاق مبدئي مع مديريتي الصحة و النشاط الاجتماعي لتوظيف اطباء و مشرفين تربويين و اجتماعيين و نفسانيين بالمركز بالاضافة إلى المتطوعين الذين اعتادوا تقديم خدماتهم للجمعية منذ سنوات.

من جهة أخرى كشف السيد شعواطي عن فتح الجمعية قريبا لمركز لرعاية المواهب بالصومعة, انتهت الأشغال به مؤخرا , يضم قاعة محاضرات و أقسام تربوية و ملعب.

وذكر أن أحد المحسنين تكفل ببناء هذا المركز بكامله من قطعة الأرض و البناء والتجهيز و قدمه كوقف لجمعية كافل اليتيم حتى يستفيد منه أيتام الولاية.

كلـمات مفتـاحيــة :
البليدة: مشروع لانجاز أول مركز طبي اجتماعي تضامني على المستوى الوطني لفائدة الأيتام
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 كانون2/يناير 2020 19:09     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرة   شارك

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