ولاية تيبازة تحتضن الاحتفالات الخاصة باليوم العربي لمحو الأمية

وسيسمح هذا الحدث الذي يكتسي طابعا وطنيا بالوقوف على الانجازات الذي حققها الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار والوثبات المحققة من طرف بلادنا في ميدان محو الأمية مع عرض عينات من التجارب الناجحة و النشاطات المختلفة التي تقام عبر ولايات الوطن.

وفي السياق, فقد مكنت الجهود المبذولة من طرف المجموعة الوطنية من سلطات الدولة و المجتمع المدني و التي تجسدت في تخفيض نسبة الأمية من 85 بالمائة سنة 1962 إلى 71ر8 بالمائة سنة 2019, حسب تقديرات الديوان الوطني لمحو الأمية و تعليم الكبار, من تواجد الجزائر في قائمة الدول التي نسبة أميتها أقل من 10 بالمائة.

كما توجت هذه المجهودات بالاعتراف الدولي من خلال الجائزة الدولية لمحو الأمية التي تمنحها سنويا منظمة اليونسكو والتي تحصل عليها الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار بفضل برنامجه المتعدد اللغات الذي يرتكز على اللغات الأم (اللغتان الوطنيتان الرسميتان العربية والأمازيغية) وكذا إدراج الانجليزية والفرنسة بالنسبة للمتحررين من الأمية المسجلين في التعليم عن بعد.

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ويستفيد هؤلاء من مرافقة بيداغوجية في إطار اتفاقية بين الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار والديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد بمبادرة من وزارة التربية الوطنية وتحت رعايتها.

وتعتبر النتائج المحققة من طرف بلادنا في مجال حق التعليم للجميع, ثمرة لسياسة تربوية شمولية وضعت حيز التنفيذ مباشرة بعد الاستقلال وتخص الصغار والكبار. وقد تزودت الدولة بأداة لتطبيق سياستها في مجال محو الأمية بانشاء سنة 1964 المركز الوطني لمحاربة الأمية الذي تم تحويله سنة 1995 إلى الديوان الوطني لمحو الأمية و تعليم الكبار في حين تم إطلاق بداية صيف 1962 حملات و برامج و مخططات عدة ترمي إلى محو أمية شرائح عريضة من السكان.

وعرفت سنة 2008 في إطار عشرية الأمم المتحدة لمحو الأمية بداية تنفيذ استراتيجية وطنية لمحو الامية تضمن الدولة تمويل كل مصاريفها و تستهدف كل الأميين مع منح الأولوية للنساء و الفتيات و المناطق الريفية و الشريحة العمرية 15-49 سنة و كذا عملية خاصة لنزلاء السجون والأشخاص في حالة إعاقة و البدو و الرحل.

ومكنت هذه الإستراتيجية خلال السنتين الأخيرتين من تحرير 3.238.357 شخص من الأمية من بينهم 89 بالمائة إناث و مكنتهم من التحكم في القراءة و الكتابة و الحساب و شجعت ورافقت الآلاف منهم لمتابعة الدراسة عن بعد أو التكوين المهني والاستفادة من قروض مصغرة وخوض في نشاطات مدرة للدخل والمساهمة في خلق مناصب عمل.

وتبقى الجهود المتواصلة لتخفيض نسبة الأمية وتحقيق قفزة نوعية في مضامين البرامج وطرق تنفيذها وأخذ بعين الاعتبار التحولات التي يعرفها العالم حولنا من رقمنة للإعلام و الاتصال و سوق العمل و توجيه محو الأمية نحو أهداف التنمية المستدامة التي ترمي في آفاق 2030 إلى تحقيق الرفاه للانسانية بالمحافظة على الكوكب في جو من السلام و بتفعيل الشراكات.