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لوح تسخين كهربائي يتسبب في نشوب حريق بغرفة جامعية بتيزي وزو

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 كانون2/يناير 2020 19:44     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرات
لوح تسخين كهربائي يتسبب في نشوب حريق بغرفة جامعية بتيزي وزو

تيزي وزو- قد يكون لوح تسخين كهربائي وراء نشوب الحريق الذي اندلع صباح يوم الاثنين بالإقامة الجامعية حسناوة 1 للذكور بتيزي وزو, حسب علم لدى مدير الإقامة.

و حسب السيد برقاين مجيد, اندلع الحريق في حدود الساعة 04 سا بالغرفة رقم 59 بالجناح "L" حيث يقيم طالب لوحده. ومن المحتمل أن تكون النيران قد اشتعلت في احدى الشراشف, ليغادر الطالب الغرفة مذعورا تاركا وراءه النيران تلتهم كل ما بالداخل.

وحسب المصدر ذاته, فقد وصلت النيران إلى الغرفة المجاورة (L60) دون إحداث اضرار جسيمة مضيفا ان  أحد أعوان الإقامة الجماعية قد أصيب خلال عملية تدخل اولية بحروق طفيفة. ونجح تدخل الوحدة الرئيسية للحماية المدنية في إخماد الحريق.

وأردف السيد برقاين بالقول أنه "تمت توعية الطلبة لمرات عدة بمخاطر استعمال مثل هذا النوع من المسخنات وقارورات الغاز في الغرف وقد تم نشر تعليمات بمنع استعمالها إلا أنهم يتجاهلون هذا المنع".

وأكد السيد برقاين ومقيمون بحسناوة I التقتهم وأج أن غرف هذه الاقامة مزودة بالتدفئة.

وعلمنا من المقيمين أن الصفائح الكهربائية وقارورات الغاز الصغيرة تستعمل احتياطيا لا سيما لتحضير مشروبات ساخنة أو وجبات سريعة.

وأفادت حصيلة للحماية المدنية أن الحريق الذي اندلع  في الغرفة الجامعية صباح هذا الاثنين تسبب في حروق خفيفة في وجه طالب في حين أن الدخان تسبب في ضيق في التنفس لثلاثة آخرين.

واغتنم المقيمون الفرصة للتأكيد على قدم حيهم الجامعي والمطالبة بتجديده. وفي هذا الاطار, أوضح مدير هذه الاقامة الجامعية  أن الاقامة الجامعية حسناوة I قديمة حيث افتتحت سنة 1978.

ويذكر أنه في سنة 2013 استفادت من عملية اعادة تأهيل مسجلة في اطار برنامج مس 10 اقامات جامعية للولاية من أجل تحسين ظروف الاقامة. وتمحورت الأشغال على تجديد التدفئة وتطهير المدفئات واعادة تأهيل المساكة وكذا المطاعم والمراحيض وشبكات التزويد بالماء والتطهير.

آخر تعديل على الإثنين, 06 كانون2/يناير 2020 19:53
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لوح تسخين كهربائي يتسبب في نشوب حريق بغرفة جامعية بتيزي وزو
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 كانون2/يناير 2020 19:44     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرة   شارك

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