عين تموشنت: ثلاث سنوات سجن نافذة في حق منظمي رحلات الهجرة غير الشرعية

عين تموشنت - أدانت محكمة بني صاف بولاية عين تموشنت مؤخرا شخصين بثلاث سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 400 ألف دج في حق كل واحد منهما بينما برأت ساحة اثنين أخرين في قضية تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عن طريق الإبحار السري, حسبما علم يوم الاثنين لدى مصالح الأمن الولائي.

وكانت مصالح أمن دائرة بني صاف سبق وان أوقفت 4 أشخاص مشتبه تورطهم في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عن طريق الإبحار السري, حسبما علم يوم الاثنين لدى خلية الاتصال والعلاقات العامة للأمن الولائي.

وتمت العملية بناء على ورود معلومات مفادها وجود شبكة إجرامية بمدينة بني صاف الساحلية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية والإبحار السري انطلاقا من التراب الوطني باتجاه السواحل الإسبانية حيث سمحت التحريات الأولية بتحديد هوية أحد أفراد الشبكة وتوقيفه, حسبما أبرزه ذات المصدر الأمني.

وأفضى التحقيق مع الموقوف إلى تحديد هوية شركائه الثلاثة الذين تم توقيفهم, مثلما أضافه ذات المصدر.