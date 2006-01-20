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محاربة الجريمة بولاية الجزائر: معالجة 1600 قضية خلال شهر ديسمبر 2019

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 كانون2/يناير 2020 14:44     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 16 مرات
محاربة الجريمة بولاية الجزائر: معالجة 1600 قضية خلال شهر ديسمبر 2019

الجزائر - عالجت مصالح الشرطة القضائية خلال شهر ديسمبر لسنة 2019 حوالي (1600) قضية أفضت إلى توقيف (1862) مشتبه فيهم متورطين في قضايا متعلقة بحيازة واستهلاك المخدرات و حمل السلاح الأبيض المحظور وغيرها من التجاوزات غير القانونية, حسبما علم يوم الاثنين لدى خلية الاتصال لأمن ولاية الجزائر.

وأوضحت مصالح أمن ولاية الجزائر, في حصيلة نشاط الشرطة القضائية خلال شهر ديسمبر لسنة 2019, أنها عالجت (1602) قضية أفضت إلى توقيف (1862) مشتبه فيه, تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة, من بينهم (958) في قضايا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة, (204) شخص متورط في حمل الأسلحة البيضاء المحظورة و (700) شخص متورط في مختلف القضايا.

وأضافت أنه وفي إطار محاربة ظاهرة حمل الأسلحة البيضاء المحظورة, تم تسجيل (198) قضية تورط فيها (204) شخص تم تقديمهم أمام الجهات القضائية, أودع منهم (17) الحبس المؤقت.

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وفيما يخص مكافحة المخدرات, أشار بيان ذات المصالح, إلى معالجة (872) قضية تورط فيها (958) شخص, مع حجز (3,121) كلغ من القنب الهندي بالإضافة إلى (10037) قرص مهلوس، (1,62) كلغ من الكوكايين و (2,18) غرام من الهيروين و (05) قارورات محلول مهلوس.

وفي سياق آخر, أكد البيان أن قوات الشرطة قامت بـ (207) عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة, وذلك في إطار نشاطات الشرطة العامة و التنظيم في نفس الفترة المذكورة, حيث تم تنفيذ (12) قرار غلق صادر عن السلطات المختصة.

وفي مجال الوقاية المرورية, فقد سجلت مصالح الأمن العمومي خلال هذه الفترة, (14234) مخالفة مرورية أين تم على إثرها سحب (4736) رخصة, كما تم تسجيل (58) حادث مرور جسماني, أصيب على إثرها (66) شخص بجروح, حيث أغلب هذه الحوادث ناتجة عن عدم احترام قانون المرور بالدرجة الأولى في حين قامت مصالح الأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر بـ (1203) عملية حفظ النظام.

كما سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال نفس الفترة, (42291) مكالمة عبر الخط الأخضر 48-15 وكذا خط النجدة 17, بالإضافة إلى (1078) مكالمة خاصة بالرقم 104 لتبقى هذه الأرقام تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن كل ما من شانه المساس بأمنهم وسلامتهم.

آخر تعديل على الإثنين, 06 كانون2/يناير 2020 18:12
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محاربة الجريمة بولاية الجزائر: معالجة 1600 قضية خلال شهر ديسمبر 2019
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 كانون2/يناير 2020 14:44     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 16 مرة   شارك

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