توقيف 82 شخصا وحجز كميات من الاقراص المهلوسة والكيف المعالج بالعاصمة وغليزان

الجزائر - تمكن عناصر الامن الوطني من توقيف 82 شخصا وحجز كميات من الاقراص المهلوسة والكيف المعالج والمشروبات الكحولية بولايتي الجزائر وغليزان, حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن شرطة العاصمة نفذت مؤخرا "عمليات مست بعض أحياء العاصمة وأسفرت عن توقيف 73 شخصا للاشتباه فيهم في الحيازة والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية وحمل أسلحة بيضاء محظورة دون سبب شرعي".

كما تم خلال هذه العملية "حجز 592 قرص من المؤثرات العقلية, 125 غرام من الكيف المعالج, إلى جانب 11 سلاحا أبيض من مختلف الأنواع والأحجام و667 وحدة من المشروبات الكحولية".

وبولاية غليزان, تم "توقيف 9 أشخاص مشتبه فيهم وحجز 1608 قرص من المؤثرات العقلية و 200 غرام من الكيف المعالج, بالإضافة إلى 1424 وحدة من المشروبات الكحولية".

من جهة أخرى, تمكن عناصر أمن ولاية تلمسان من "استرجاع مركبة مسروقة وتوقيف المشتبه فيه بجرم السرقة, وذلك على إثر تقييد شكوى من طرف الضحية مفادها تعرضه لعملية سرقة استهدفت مركبته الخاصة".

وعقب التحريات, تم "توقيف المشتبه فيه واسترجاع المركبة وتسليمها لصاحبها الذي قدم إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان".