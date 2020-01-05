جريمة قتل امرأة بسكيكدة: توقيف الجاني بعد أربعة أيام من البحث

سكيكدة - تم توقيف قاتل امرأة ببلدية الحروش (35 كلم جنوب سكيكدة) بعد أربعة أيام من البحث, حسب ما أفاد به يوم الأحد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحروش فرح الدين حولي.

وأوضح ذات المصدر في ندوة صحفية عقدها بمقر محكمة الحروش, أنه تم توقيف الجاني مساء أمس السبت بمنطقة "الشواقرية" بجبل مكسن ببلدية صالح بو الشعور (جنوب سكيكدة) بعد تحريات مكثفة قام بها أعوان الشرطة التابعين لأمن دائرة الحروش.

وأضاف ذات المتحدث أن الجاني البالغ من العمر 48 سنة و هو طليق الضحية قام بقتلها فجر الأربعاء الماضي ليتم بعد ذلك اكتشاف جثتها بمسكنها بحي المسجد ببلدية الحروش.

وقد تم العثور على الضحية (29 سنة) و هي أم لطفل و الزوجة الثانية للجاني ملقاة على الأرض و مغطاة ببطانية بعد تعرضها لعدة طعنات في مناطق متفرقة من جسمها, وفقا لما ذكره نفس المصدر القضائي.

ولم يقدم وكيل الجمهورية لدى محكمة الحروش تفاصيل أكثر حول القضية و بالخصوص عن سبب إقدام الجاني على فعلته مكتفيا بالقول: "القضية لا تزال قيد التحقيق" خاصة و أن تقرير الطبيب الشرعي لم يصدر بعد.

للإشارة فإن اكتشاف جثة الضحية جاء بعد أن تقدم ابن الجاني الأكبر من زوجته الأولى إلى مصالح الأمن الوطني بالحروش مبلغا أن والده قد عاد مبكرا في ذلك اليوم إلى منزله ببلدية صالح بو الشعور و معه ابن الضحية طالبا منهم الاعتناء به.