حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص واصابة 11 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة

وأوضح المصدر ذاته أن اثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية المسيلة بوفاة شخصين (2) و اصابة اخرين تسعة (9) بجروح وذلك اثر وقوع حادثين، الاول على الطريق الوطني رقم 40 ببلدية بوطي سايح دائرة سيدي عيسى بينما وقع الحادث الثاني على مستوى المخرج الغربي لبلدية و دائرة سيدي عامر.
كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لإخماد 05 حرائق حضرية و مختلفة في كل من ولايات الجزائر والبليدة و بجاية و تمنراست و المسيلة و التي ادت الى اصابة شخص بضيق في التنفس على اثر حريق شب داخل مسكن الكائن بحي المسمى بن سعيد بكارو بلدية ودائرة تيشي ولاية بجاية.