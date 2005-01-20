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حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص واصابة 11 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : الأحد, 05 كانون2/يناير 2020 12:49     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرات
حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص واصابة 11 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة

الجزائر - توفي  6 اشخاص واصيب 11 اخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث مرور شهدتها عدة مناطق مختلفة من الوطن خلال ال24 ساعة الماضية، حسبما أورده اليوم الاحد بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن اثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية  المسيلة بوفاة  شخصين (2) و اصابة اخرين تسعة (9) بجروح وذلك اثر وقوع حادثين، الاول على الطريق الوطني رقم 40 ببلدية بوطي سايح دائرة سيدي عيسى بينما وقع الحادث الثاني على مستوى المخرج الغربي لبلدية و دائرة سيدي عامر. 

 كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لإخماد 05 حرائق حضرية و مختلفة في كل من ولايات الجزائر والبليدة و بجاية و تمنراست و المسيلة و التي ادت الى اصابة شخص بضيق في التنفس على اثر حريق شب داخل مسكن الكائن بحي المسمى بن سعيد بكارو بلدية ودائرة تيشي ولاية بجاية.

آخر تعديل على الأحد, 05 كانون2/يناير 2020 12:54
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حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص واصابة 11 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : الأحد, 05 كانون2/يناير 2020 12:49     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرة   شارك

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