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ميلة: هلاك امرأة وطفليها اختناقا بغازات محترقة بشلغوم العيد

  أدرج يـوم : الأحد, 05 كانون2/يناير 2020 09:46     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرات

ميلة - هلكت امرأة (28 سنة) وطفلاها البالغان من العمر سنتين (2) و خمس  سنوات (5) جراء استنشاقهم لغازات محترقة بالمنزل العائلي ببلدية شلغوم العيد (جنوب ميلة) حسب ما علم يوم السبت من مديرية الحماية المدنية بالولاية.

وأوضح ذات المصدر أن الحادث وقع مساء اليوم السبت بحي جامع لخضر ببلدية شلغوم العيد حيث تم نقل الضحايا إلى مستشفى المدينة .

بدورها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث بدقة.

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ميلة: هلاك امرأة وطفليها اختناقا بغازات محترقة بشلغوم العيد
  أدرج يـوم : الأحد, 05 كانون2/يناير 2020 09:46     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرة   شارك

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