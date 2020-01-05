ميلة: هلاك امرأة وطفليها اختناقا بغازات محترقة بشلغوم العيد

وأوضح ذات المصدر أن الحادث وقع مساء اليوم السبت بحي جامع لخضر ببلدية شلغوم العيد حيث تم نقل الضحايا إلى مستشفى المدينة .
بدورها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث بدقة.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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ميلة - هلكت امرأة (28 سنة) وطفلاها البالغان من العمر سنتين (2) و خمس سنوات (5) جراء استنشاقهم لغازات محترقة بالمنزل العائلي ببلدية شلغوم العيد (جنوب ميلة) حسب ما علم يوم السبت من مديرية الحماية المدنية بالولاية.
وأوضح ذات المصدر أن الحادث وقع مساء اليوم السبت بحي جامع لخضر ببلدية شلغوم العيد حيث تم نقل الضحايا إلى مستشفى المدينة .
بدورها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث بدقة.