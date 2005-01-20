وفاة 11 شخصا اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون منذ بداية شهر يناير الجاري

الجزائر - لقي11 شخص حتفهم وتم إسعاف 72 آخرين اثر تسرب لغاز أحادي أكسيد الكربون من مختلف وسائل التدفئة، وذلك منذ بداية شهر يناير الجاري، حسب ما أفادت به يوم السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الحوادث تقع "نتيجة أخطاء في الوقاية مثل نقص أو انعدام التهوية داخل المنازل السكنية، التركيب السيئ، قدم الأجهزة، استعمال جهاز الطبخ كوسيلة للتدفئة".

وحسب ذات المصالح، فان الوقاية من هذه الظاهرة "ظلت من أولويات المديرية العامة للحماية المدنية عن طريق التحسيس والتوعية لفائدة المواطنين بهدف إرساء ثقافة وقائية للحد أو التقليل من نسبة الضحايا".

إقرأ أيضا : ميلة: هلاك امرأة وطفليها اختناقا بغازات محترقة بشلغوم العيد

في هذا السياق، تدعو المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين إلى أخذ مزيد من الحيطة والحذر واتباع النصائح الوقائية للحفاظ على أرواحهم من خلال ضمان تهوية مستمرة داخل المنازل عند استعمال أجهزة التدفئة والصيانة الدورية لمختلف أجهزة التدفئة من طرف أخصائي في الترصيص وعدم استعمال الوسائل التقليدية وآلات الطبخ.

ولتفادي مثل هذه الحوادث والتكفل السريع والفعال، تضع الحماية المدنية رقم النجدة 14 والرقم الأخضر 1021 تحت تصرف المواطنين.