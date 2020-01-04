Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

السيدة كوثر كريكو تستلم مهامها وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

  أدرج يـوم : السبت, 04 كانون2/يناير 2020 17:14     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 32 مرات
السيدة كوثر كريكو تستلم مهامها وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

الجزائر - استلمت السيدة كوثر كريكو، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، مهامها على رأس وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، خلفا للسيدة غنية الدالية، اثر تعيين أعضاء الحكومة الجديدة بقيادة الوزير الأول، عبد العزيز جراد.

وفي كلمة ألقتها خلال مراسم التنصيب، وقفت السيدة كريكو وقفة شكر وامتنان لرئيس الجمهورية وللوزير الأول على الثقة التي وضعت في شخصها بتكليفها بهذه المسؤولية.

وأكدت الوزيرة أنها تدرك "ثقل هذه المسؤولية" ووعيها بضرورة العمل "أكثر فأكثر" لترقية قطاع التضامن الوطني، نظرا لأهمية الفئات الاجتماعية المتكفل بها، قائلة أنه سيتم "فتح ورشات جديدة" والسهر على "تكثيف الجهود" بين إطارات القطاع على المستوى الوطني وتنسيق العمل مع القطاعات الأخرى في إطار التضامن الحكومي، وذلك خدمة لهذه الشرائح الاجتماعية.

وفي ذات السياق، أكدت السيدة كريكو على دور الأسرة الاعلامية ك"شريك فعال" في تنفيذ مساعي القطاع.

 

سيرة ذاتية مقتضبة

الجزائر - عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، السيدة كوثر كريكو وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ضمن الطاقم الحكومي الذي يقوده الوزير الاول، عبد العزيز جراد. إليكم السيرة الذاتية المقتضبة للوزيرة:

تاريخ ومكان الازدياد: 02 مارس 1982 بقسنطينة

الشهادة: ليسانس في الحقوق من جامعة بشير منتوري، قسنطينة 2003

المناصب التي شغلتها:

- محامية معتمدة لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة منذ 2006.

- وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يناير 2020.

آخر تعديل على السبت, 04 كانون2/يناير 2020 18:53
كلـمات مفتـاحيــة :
السيدة كوثر كريكو تستلم مهامها وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
  أدرج يـوم : السبت, 04 كانون2/يناير 2020 17:14     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 32 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.04

أعضاء الحكومة الجديدة يستلمون مهامهم

20.01.04

كمال ناصري: وزير السكن والعمران والمدينة (سيرة ذاتية مقتضبة)

20.01.04

رشيد بلادهان يستلم مهامه الجديدة ككاتب دولة مكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج

20.01.04

شريف عوماري: وزير للفلاحة والتنمية الريفية (سيرة ذاتية مقتضبة)

20.01.04

الرئيس الصحراوي يتسلم وثائق المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو

20.01.04

سيد احمد فروخي: وزير الصيد البحري والموارد الصيدية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.02

الرئيس تبون يعين أعضاء الحكومة الجديدة

19.12.31

محاكمة ربراب: تضخيم الفواتير بلغ أزيد من 792 مليون دج

19.12.31

مكافحة تبذير الخبز: وزارة التجارة تضع خارطة طريق

19.12.31

الصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية بميلة: حضور 58 فنانا

19.12.31

مجمع سوناطراك سيمض قريبا عقد مع "تيكنيكاس رونيداس" و "سامسونغ" لإنجاز محطة تكرير بحاسي…

19.12.30

اللواء شنقريحة يترأس اجتماعا لإطارات وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي