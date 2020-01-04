السيدة كوثر كريكو تستلم مهامها وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

وفي كلمة ألقتها خلال مراسم التنصيب، وقفت السيدة كريكو وقفة شكر وامتنان لرئيس الجمهورية وللوزير الأول على الثقة التي وضعت في شخصها بتكليفها بهذه المسؤولية.
وأكدت الوزيرة أنها تدرك "ثقل هذه المسؤولية" ووعيها بضرورة العمل "أكثر فأكثر" لترقية قطاع التضامن الوطني، نظرا لأهمية الفئات الاجتماعية المتكفل بها، قائلة أنه سيتم "فتح ورشات جديدة" والسهر على "تكثيف الجهود" بين إطارات القطاع على المستوى الوطني وتنسيق العمل مع القطاعات الأخرى في إطار التضامن الحكومي، وذلك خدمة لهذه الشرائح الاجتماعية.
وفي ذات السياق، أكدت السيدة كريكو على دور الأسرة الاعلامية ك"شريك فعال" في تنفيذ مساعي القطاع.
سيرة ذاتية مقتضبة
الجزائر - عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، السيدة كوثر كريكو وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ضمن الطاقم الحكومي الذي يقوده الوزير الاول، عبد العزيز جراد. إليكم السيرة الذاتية المقتضبة للوزيرة:
تاريخ ومكان الازدياد: 02 مارس 1982 بقسنطينة
الشهادة: ليسانس في الحقوق من جامعة بشير منتوري، قسنطينة 2003
المناصب التي شغلتها:
- محامية معتمدة لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة منذ 2006.
- وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يناير 2020.