Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

جريمة قتل طفل: تقديم 5 متورطين أمام نيابة محكمة تيبازة منهم إثنين رئيسيين

  أدرج يـوم : الجمعة, 03 كانون2/يناير 2020 15:43     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرات
جريمة قتل طفل: تقديم 5 متورطين أمام نيابة محكمة تيبازة منهم إثنين رئيسيين

تيبازة - سيتم يوم الجمعة تقديم خمسة متورطين, منهم متهمين إثنين رئيسيين, في جريمة "إبعاد و قتل طفل" وقعت أول أمس بمدينة سيدي راشد, جنوبي تيبازة, أمام نيابة محكمة تيبازة, حسب ما أفاد به رئيس مصلحة الشرطة القضائية للأمن الولائي.

ووجهت للمتورطين في قتل الطفل "ب. خ." البالغ من العمر 12 سنة, عدة تهم جنائية تتعلق ب"إبعاد قاصر, القتل مع سبق الإصرار والترصد, عدم التبليغ عن جناية, الإخفاء والتستر عن جناية قتل", حسب ما كشف عنه اليوم في ندوة صحفية نشطها بمقر أمن ولاية تيبازة, رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية, عميد الشرطة مراد عبد النور.

وإكتفى المسؤول الأمني بالقول أنها جريمة "بشعة" بكل ما تحملها الكلمة من معنى, موضحا أن الضحية الذي ينحدر من ولاية غليزان وكان في زيارة عائلية رفقة أوليائه عند أقارب له بمدينة سيدي راشد, تعرض للاستدراج من قبل شخصين ثم إبعاده بنحو 3 كلم عن المنزل العائلي الذي كان مقيما به, قبل أن يتعرض للتعنيف باستعمال الحجارة كأداة جريمة قتل دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

ووجدت جثة الضحية بعد إطلاق حملة تحريات وأبحاث واسعة بعد تلقي مصالح الأمن بلاغ يفيد باختفاء الطفل "ب. خ." حيث تم العثور عليه بغاية معزولة تسمى "واد الميت" على بعد 3 كلم شمال مدينة سيدي راشد.

وفي ظرف أقل من 24 ساعة تمكن ضباط الشرطة القضائية من تحديد هوية المتهم الرئيس وشريكه البالغين من العمر 20 و 22 سنة وتم توقيف في نفس الليلة, أي ليلة الأربعاء إلى الخميس, باقي عناصر العصابة المتورطين في الجريمة حيث إعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم, كل واحد حسب درجة تورطه, حسب العميد مراد عبد النور.

وفند رئيس والمصلحة الولائية للشرطة القضائية أن يكون الجناة ينشطون في إطار شبكة منظمة لاختطاف الأطفال, مبرزا أن القضية تتعلق ب"إبعاد طفل وقتله" دون خلفيات عائلية أو خلفية المتاجرة بأعضاء الأطفال مثلما يروج له.

ويكون المتورطين الخمسة الذين ينحدرون من مدينة سيدي راشد, بطالون و ليسوا من ذوي السوابق العدلية, ومن فئة الشباب حيث تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 30 سنة.

ودون إعطاء تفاصيل أكثر حول ملابسات الجريمة "حفاظا على سرية التحقيق وشرف العائلات", أكد عميد الشرطة أنه سيتم تقديم الجناة أمام نيابة محكمة تيبازة للنظر في حيثيات هذه القضية.

آخر تعديل على الجمعة, 03 كانون2/يناير 2020 16:27
كلـمات مفتـاحيــة :
جريمة قتل طفل: تقديم 5 متورطين أمام نيابة محكمة تيبازة منهم إثنين رئيسيين
  أدرج يـوم : الجمعة, 03 كانون2/يناير 2020 15:43     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.03

البطولة الوطنية للفوفينام فيات فوداو (أكابر): نحو 250 مشاركا يخوض غمار المنافسة بالوادي

20.01.03

بن قرينة يدعو إلى "فتح حوار شامل وحقيقي" في إطار التعديل الدستوري المنشود

20.01.03

تواتي يدعو الى توحيد الجهود الوطنية من اجل حماية استقرار وأمن البلاد

20.01.03

كرة قدم - شبيبة القبائل في 2019: من معركة البقاء إلى رابطة الأبطال

20.01.03

جريمة قتل طفل: تقديم 5 متورطين أمام نيابة محكمة تيبازة منهم إثنين رئيسيين

20.01.03

توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الارهابية بكل من بومرداس و ورقلة (وزارة الدفاع)

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.12.31

محاكمة ربراب: تضخيم الفواتير بلغ أزيد من 792 مليون دج

20.01.02

الرئيس تبون يعين أعضاء الحكومة الجديدة

19.12.31

مكافحة تبذير الخبز: وزارة التجارة تضع خارطة طريق

19.12.31

مجمع سوناطراك سيمض قريبا عقد مع "تيكنيكاس رونيداس" و "سامسونغ" لإنجاز محطة تكرير بحاسي…

19.12.30

اختيار ما يقارب 700 مخبزة لإطلاق حملة تعميم استعمال الأكياس الورقية

19.12.30

اللواء شنقريحة يترأس اجتماعا لإطارات وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي