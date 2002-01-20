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حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 396 آخرين بجروح في ظرف أسبوع

  أدرج يـوم : الخميس, 02 كانون2/يناير 2020 17:23     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرات
حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 396 آخرين بجروح في ظرف أسبوع

الجزائر - لقي 11 شخصا مصرعهم و أصيب 396 اخرين بجروح في 312 حادث مروري جسماني تم تسجيله على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة ما بين 24 و 30 ديسمبر الماضي، حسبما أورده اليوم الخميس بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا محسوسا قدر بـزيادة ب31 حادث و كذا ارتفاع في عدد الجرحى بـ41 حالة، في حين انخفض عدد الوفيات بـ 5 حالات.

وتشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95 %، نتيجة عدم احترام قانون المرور.

في هذا الإطار، تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، حفاظا على سلامة الجميع، كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات على مدى 24 ساعة.

 

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حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 396 آخرين بجروح في ظرف أسبوع
  أدرج يـوم : الخميس, 02 كانون2/يناير 2020 17:23     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرة   شارك

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