حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 396 آخرين بجروح في ظرف أسبوع

وأوضح المصدر ذاته أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا محسوسا قدر بـزيادة ب31 حادث و كذا ارتفاع في عدد الجرحى بـ41 حالة، في حين انخفض عدد الوفيات بـ 5 حالات.
وتشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95 %، نتيجة عدم احترام قانون المرور.
في هذا الإطار، تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، حفاظا على سلامة الجميع، كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات على مدى 24 ساعة.