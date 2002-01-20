حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 17 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية الجزائر بوفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح إثر اصطدام سيارتين على مستوى طريق نهج التحرير قرب محطة المسافرين الخروبة ببلدية حسين داي.
كما تدخلت وحدات الحماية المدنية, خلال نفس الفترة, من أجل تقديم الاسعافات الأولية لـ 39 شخصا أصيبوا باختناقات جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من وسائل التدفئة وسخانات المياه, وهذا بكل من ولايات سطيف,تيسمسيلت, الجلفة, سيدي بلعباس, برج بوعريريج, البيض, قسنطينة والمدية, حيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم إلى المستشفيات المحلية.
كما تم تسجيل وفاة شخصين من عائلة واحدة يبلغان من العمر 58 سنة و 16 سنة بولاية سطيف إثر استنشاقهم غاز أحادي الكربون المنبعث من مدفئة بقرية تالة وزرار ببلدية عين لقراج, الضحايا تم نقلهم الى مستشفى بني ورتيلان, وكذا وفاة شخص يبلغ من العمر 61 سنة اختناقا بنفس الغاز المنبعث من مدفئة بفندق بالاص ببلدية البليدة, تم نقل الجثة الى مستشفى فرانس فانون.