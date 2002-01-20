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سطيف: تعرض 20 شخصا بعدة بلديات لحالات تسمم غذائي

  أدرج يـوم : الخميس, 02 كانون2/يناير 2020 09:08     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرات

سطيف - تعرض 20 شخصا من أربع عائلات متفرقة تقطن بعدة بلديات مجاورة لمدينة عين ولمان (جنوب سطيف) لحالات تسمم غذائي حسب ما علم مساء يوم الأربعاء من المكلفة بالإعلام لدى مديرية الصحة و السكان بالولاية ريمة بوصوار.

و أوضح ذات المصدر أن مستشفى مدينة عين ولمان استقبل في شكل دفعات ما مجموعه 20 شخصا من 4 عائلات متفرقة تتراوح أعمارهم ما بين سنتين (2)  و 57 سنة ينحدرون من قرية "المعذر" ببلدية قلال و صالح باي المجاورة لعين ولمان و ذلك بعد تناولهم لأكلات مختلفة على غرار مرطبات و أطباق تقليدية و لحم دجاج.

و أضافت السيدة بوصوار أن الدفعة الأولى التي وصلت المستشفى تتكون من 13 فردا من عائلتين مختلفتين يعانون من أعراض تسمم غذائي سارعت على إثر ذلك فرقة الوقاية للتنقل إلى عين المكان حيث فتحت تحقيقا وبائيا تم من خلاله تحديد أسباب التسمم و التكفل بالمصابين الذين وضعوا تحت المراقبة الطبية.

كما توافد 7 أشخاص أخرين من عائلتين مختلفتين على ذات المستشفى تتراوح أعمارهم ما بين 10 و 76 سنة تناولوا نفس المواد الغذائية.

للإشارة فإن عديد المصالح المعنية بالتدخل و التحقيق في مثل هذه الحالات قد تنقلت إلى عين المكان لإجراء التحقيقات و اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات كما أضافت المكلفة بالإعلام بمديرية الصحة و السكان.

كلـمات مفتـاحيــة :
سطيف: تعرض 20 شخصا بعدة بلديات لحالات تسمم غذائي
  أدرج يـوم : الخميس, 02 كانون2/يناير 2020 09:08     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرة   شارك

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