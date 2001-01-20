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غرداية: 6 قتلى وجريح في حادث مرور مميت بالقرب من القرارة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 كانون2/يناير 2020 11:15     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرات
غرداية: 6 قتلى وجريح في حادث مرور مميت بالقرب من القرارة

غرداية- لقي ستة (6) أشخاص حتفهم وأصيب شخص آخر بجروح في حادث مرور مروع وقع يوم الأربعاء على بعد 110 كلم شمال / شرق غرداية ، وفقا لما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

ووقع الحادث على مستوى الطريق الولائي رقم (33) الرابط بين مدينتي بريان وغرداية، على بعد نحو 10 كلم من المخرج الغربي لمدينة القرارة إثر اصطدام عنيف بين سيارة سياحية وشاحنة كانت تسير في الإتجاه المعاكس ، إستنادا لذات المصالح.

وقد توفي الضحايا الستة الذين كانوا على متن السيارة السياحية بعين المكان بعد أن دهستهم الشاحنة ، مما اضطرت فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية إلى استعمال معدات خاصة لإنتشال الضحايا من السيارة التي تحولت إلى كومة من الركام المعدني.

وتم نقل جثث الضحايا (بين 2 و54 سنة) إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى القرارة الذي نقل إلى مصالحه الإستعجالية أيضا الجريح (سائق الشاحنة) ، وهي المؤسسة الصحية الأقرب إلى مكان الحادث.

وفتح تحقيق من قبل مصالح الدرك الوطني للكشف عن ملابسات هذا الحادث المروع.

آخر تعديل على الأربعاء, 01 كانون2/يناير 2020 13:41
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غرداية: 6 قتلى وجريح في حادث مرور مميت بالقرب من القرارة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 كانون2/يناير 2020 11:15     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرة   شارك

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