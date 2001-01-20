غرداية: 6 قتلى وجريح في حادث مرور مميت بالقرب من القرارة

ووقع الحادث على مستوى الطريق الولائي رقم (33) الرابط بين مدينتي بريان وغرداية، على بعد نحو 10 كلم من المخرج الغربي لمدينة القرارة إثر اصطدام عنيف بين سيارة سياحية وشاحنة كانت تسير في الإتجاه المعاكس ، إستنادا لذات المصالح.
وقد توفي الضحايا الستة الذين كانوا على متن السيارة السياحية بعين المكان بعد أن دهستهم الشاحنة ، مما اضطرت فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية إلى استعمال معدات خاصة لإنتشال الضحايا من السيارة التي تحولت إلى كومة من الركام المعدني.
وتم نقل جثث الضحايا (بين 2 و54 سنة) إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى القرارة الذي نقل إلى مصالحه الإستعجالية أيضا الجريح (سائق الشاحنة) ، وهي المؤسسة الصحية الأقرب إلى مكان الحادث.
وفتح تحقيق من قبل مصالح الدرك الوطني للكشف عن ملابسات هذا الحادث المروع.