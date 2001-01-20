حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 30 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة

الجزائر- لقي 11 شخصا حتفهم وأصيب 30 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء 7 حوادث مرور وقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة بمناطق متفرقة من الوطن, حسب ما أفادت به يوم الأربعاء حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية غرداية, حيث توفي 6 أشخاص وأصيب آخر على إثر اصطدام سيارة من الوزن الخفيف بشاحنة على الطريق الوطني رقم 33 ببلدية القرارة, بينما تسبب حادث آخر بولاية بسكرة في وفاة 3 أشخاص على إثر اصطدام سيارتين من الوزن الخفيف على الطريق الوطني رقم 46 ببلدية لغروس, حيث تم تحويل الضحايا الى القطاعات الصحية المحلية من طرف أعوان الحماية المدنية. اقرأ أيضا: غرداية: 6 قتلى وجريح في حادث مرور مميت بالقرب من القرارة

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة من أجل تقديم الاسعافات الأولية ل24 شخصا أصيبوا باختناقات جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من وسائل التدفئة وسخانات المياه, وهذا بكل من ولايات قسنطينة, الجلفة, سطيف, تلمسان, المسيلة, تبسة والبويرة, في حين تم تسجيل وفاة شخص يبلغ من العمر 57 سنة إثر إصابته بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من المدفئة داخل مسكنه المتواجد بالمكان المسمى لعيايدة ببلدية قجال, ولاية سطيف.

وتدخلت ذات المصالح من أجل إخماد 6 حرائق حضرية ومختلفة بكل من بشار, عين تموشنت, ميلة, المدية, عنابة وتسمسيلت, وتمكنت من السيطرة على هذه الحرائق ومنع انتشارها.