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أزيد من 30 ألف وافد يوميا على منتزه "الصابلات" منذ بداية العطلة الشتوية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 كانون1/ديسمبر 2019 17:06     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات
أزيد من 30 ألف وافد يوميا على منتزه &quot;الصابلات&quot; منذ بداية العطلة الشتوية

الجزائر - يشهد منتزه "الصابلات" بالجزائر العاصمة منذ بداية العطلة الشتوية الجارية توافد أزيد من 30 ألف زائر يوميا قادمين من مختلف بلديات العاصمة والولايات المجاورة، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء المدير العام لديوان حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر.

وفي هذا الشأن أوضح السيد إلياس قمقاني في تصريح لـ/وأج أن منتزه "الصابلات" يستقطب يوميا منذ الأسبوع الأول من العطلة الشتوية أزيد من 30 ألف زائر من كل بلديات العاصمة والولايات الأخرى باعتباره وجهة ترفيهية بمناظر بحرية خلابة وخدمات نوعية وفضاءات ترفيه المجهزة بالألعاب، مع إمكانية ممارسة الرياضة بهذه الواجهة البحرية الممتدة على مسافة 4،5 كلم.

وأبرز ذات المتحدث أن الأجواء المناخية الربيعية الرائعة التي ميزت فترة العطلة الشتوية الحالية سمحت للعائلات بقضاء أوقات جميلة بهذا المرفق إلى ساعات متأخرة من الليل في كنف الأمن، مضيفا أن توسع شبكة الطرقات باتجاه العاصمة ساهمت في توافد عدد كبير من الناس من ولايات بومرداس والبليدة وتيبازة والشلف.

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وأشار ذات المسؤول الولائي أن الدخول لمنتزه الصابلات يتم مجانا، إضافة إلى ضمان المرفق لخدمات بأسعار معقولة.

وأشار السيد قمقاني أن فترة بعد الظهيرة تعرف عادة توافدا قياسيا للعائلات التي تجتمع على موائد الشاي والقهوة والحلويات، فيما تفضل عائلات أخرى اقتناء المأكولات الخفيفة بعين المكان وممارسة هواية الصيد   للإشارة، فقد عرف منتزه "الصابلات" مؤخرا أشغال تهيئة (طلاء وتنظيف واسعة) لمختلف زواياه، بإشراف من مصالح المقاطعة الإدارية لحسين داي، بمشاركة المؤسسات الولائية لاستقبال العائلات في أحسن الظروف.

من جهة أخرى، أفاد السيد قمقاني أن الفضاءات الغابية ومرافق الترفيه والتسلية المنضوية تحت إدارة ديوان حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر، تشهد إقبالا كبيرا للعائلات لاسيما خلال العطلة الشتوية، مستشهدا بتوافد أكثر من 6000 وافد على غابة "5 جويلية" ببن عكنون، ومبرزا أنه سيتم قريبا إفتتاح حديقة جوارية بوادي حيدرة.

وأوضح المتحدث أنه بغية تحديث الوسائل وتحسين الخدمات بصورة مستمرة يتم دوريا إطلاق مناقصات وطنية بهدف "توفير أحسن الخدمات عن طريق الإيجار وفق دفتر الشروط " بغية تحقيق "إيرادات مالية للمرفق الترفيهي".

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أزيد من 30 ألف وافد يوميا على منتزه "الصابلات" منذ بداية العطلة الشتوية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 كانون1/ديسمبر 2019 17:06     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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