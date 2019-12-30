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اتصالات الجزائر تلتزم بضمان الخدمة خلال اليوم الأول من السنة الجديدة 2020

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 كانون1/ديسمبر 2019 12:47     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 16 مرات
اتصالات الجزائر تلتزم بضمان الخدمة خلال اليوم الأول من السنة الجديدة 2020

الجزائر- التزمت مؤسسة اتصالات الجزائر, يوم الثلاثاء, بضمان الخدمة خلال اليوم الأول من السنة الجديدة 2020, وذلك ابتداء من الساعة 10 صباحا وإلى غاية الساعة 15 مساء, من أجل إصلاح التعطلات وصيانة الشبكة خلال يوم العطلة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها, أنه "بالإضافة إلى الوكالات التجارية الرئيسيةعلى مستوى كل ولايات الوطن, فإن الوكالات التجارية المعنية بالدوام بالجزائر العاصمة هي: القبة, برج البحري, باب الزوار, عيسات إيدير, بن مهيدي, بئر مراد رايس, الشراقة, باب الوادي وزرالدة".

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وكشفت اتصالات الجزائر, أنها تعتزم خلال السنة الجديدة 2020, "مواصلة تعزيز استراتيجيتها التي ترمي إلى التقرب أكثر من شركائها من خلال رقمنة خدماتها عن طريق ضمان جودة خدمات عالية الأداء, حلول ذات قدرة عالية, بالإضافة إلى تجربة عملاء عالية المستوى بفضل شبكة أكثر موثوقية".

آخر تعديل على الثلاثاء, 31 كانون1/ديسمبر 2019 13:08
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اتصالات الجزائر تلتزم بضمان الخدمة خلال اليوم الأول من السنة الجديدة 2020
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 كانون1/ديسمبر 2019 12:47     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 16 مرة   شارك

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