اتصالات الجزائر تلتزم بضمان الخدمة خلال اليوم الأول من السنة الجديدة 2020

الجزائر- التزمت مؤسسة اتصالات الجزائر, يوم الثلاثاء, بضمان الخدمة خلال اليوم الأول من السنة الجديدة 2020, وذلك ابتداء من الساعة 10 صباحا وإلى غاية الساعة 15 مساء, من أجل إصلاح التعطلات وصيانة الشبكة خلال يوم العطلة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها, أنه "بالإضافة إلى الوكالات التجارية الرئيسيةعلى مستوى كل ولايات الوطن, فإن الوكالات التجارية المعنية بالدوام بالجزائر العاصمة هي: القبة, برج البحري, باب الزوار, عيسات إيدير, بن مهيدي, بئر مراد رايس, الشراقة, باب الوادي وزرالدة". اقرأأيضا: اتصالات الجزائر: نحو ضمان أفضل الخدمات في 2020 ومضاعفة رقم الأعمال في ظرف 4 سنوات ...

وكشفت اتصالات الجزائر, أنها تعتزم خلال السنة الجديدة 2020, "مواصلة تعزيز استراتيجيتها التي ترمي إلى التقرب أكثر من شركائها من خلال رقمنة خدماتها عن طريق ضمان جودة خدمات عالية الأداء, حلول ذات قدرة عالية, بالإضافة إلى تجربة عملاء عالية المستوى بفضل شبكة أكثر موثوقية".