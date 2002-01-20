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غرداية: القبض على 5 أشخاص يشتبه في علاقتهم مع شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير شرعية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 كانون1/ديسمبر 2019 10:30     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 166 مرات

غرداية- تم توقيف خمسة (5) أشخاص من قبل مصالح الدرك الوطني بولاية غرداية يشتبه في علاقتهم مع شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة الغير شرعية، حسبما تضمنه بيان نشره يوم الثلاثاء ذات الجهاز الأمني، دون تحديد المكان أو توقيت هذا التوقيف.

وسمح هذا التوقيف بحجز مبالغ مالية من العملة الصعبة تتمثل في 5.000 دولار و300 ريال قطري، الى جانب أربعة (4) مركبات سياحية، وفق ذات الوثيقة.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الهيئات القضائية المعنية، وفق البيان ذاته.

آخر تعديل على الثلاثاء, 31 كانون1/ديسمبر 2019 10:40
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غرداية: القبض على 5 أشخاص يشتبه في علاقتهم مع شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير شرعية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 كانون1/ديسمبر 2019 10:30     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 166 مرة   شارك

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