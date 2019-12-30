الجزائر العاصمة: وفاة رضيع في حريق بحي "مناخ فرنسا" بوادي قريش

الجزائر - توفي رضيع متفحما وأصيب شخصين نهار اليوم الاثنين إثر حريق شقة في بحي "مناخ فرنسا" (كليما دو فرانس) ببلدية وادي قريش بالجزائر العاصمة، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح الملازم أول خالد بن خلف الله المكلف بالإعلام بالحماية المدنية لولاية الجزائر ل/وأج أنه تم تسجيل حريق على مستوى حي "كليما دو فرانس" ببلدية وادي قريش بالمقاطعة الإدارية لباب الوادي في حدود الساعة 12 زوالا و 9 دقائق من نهار اليوم الاثنين، ما تسبب في وفاة رضيع حرقا.

وأضاف ذات المحدث أن مصالح الحماية المدنية التي خصصت لإخماد الحريق شاحنتين إطفاء وسيارة إسعاف تمكنت من إنقاذ شخصين ونقلتهما إلى المركز الاستشفائي الجامعي "محمد لمين دباغين" بذات البلدية.

وفيما تبقى أسباب اندلاع الحريق مجهولة، فتحت المصالح الأمنية لمعرفة أسباب وحيثيات هذا الحريق، وفق ذات المصدر.