الحماية المدنية تنظم حملة تحسيسية وقائية من أخطار السياقة

الجزائر - نظمت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الاثنين على مستوى المحطة البرية لنقل المسافرين بالخروبة (الجزائر العاصمة)، حملة تحسيسية وقائية من أخطار السياقة خاصة في الفترة الشتوية وكذا من خطر الاختناق، وذلك في اطار نشاطاتها التحسيسية، حسب ما أفاد به بيان لذات المصالح.

وتأتي هذه الحملة في اطار النشاطات التحسيسية والوقائية للمديرية العامة للحماية المدنية لفائدة سائقي الحافلات وسائقي سيارات الأجرة الى جانب المسافرين ومستعملي الطرقات بغية تحسيسهم بأهمية الحذر واحترام قانون المرور للحفاظ على أرواحهم.

وأضاف نفس المصدر أن هذه العملية تهدف الى "التقليص من نسبة الوفيات ونسبة حوادث الطرقات، خاصة في فترة الاحتفالات بالسنة الجديدة 2020 التي تشهد ارتفاعا في عدد حوادث المرور، خاصة في الأماكن التي تعرف اقبالا كبيرا وتجمعا مكثفا للجمهور".

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وبهذه المناسبة، تدعو المديرية العامة للحماية المدنية كافة الموطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر من أجل تجنب مختلف الحوادث، والتي قد تنجر عنها أضرار مادية وبشرية جسيمة وكذا التقيد بالنصائح والإرشادات الأمنية للتقليل أو الحد من وطأتها".

ودعت مستعملي الطريق الى "تجنب السياقة تحت تأثير المشروبات الكحولية والنعاس والإرهاق، خاصة بعد الانتهاء من فترة الاحتفالات حيث يكون معدل حوادث المرور مرتفعا، لذا يجب احترام قانون المرور وتجنب المناورات والتجاوزات الخطيرة وكذا الإفراط في السرعة".

وأكدت ذات المصالح أن "الأولياء لهم دور فعال في حماية أبنائهم من مختلف الأخطار المرتبطة بهذه الاحتفالات من خلال تقديم نصائح وإرشادات وقائية".

وتضع الحماية المدنية رقم 14 والرقم الاخضر 1021 تحت تصرف المواطنين.