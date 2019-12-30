عطلة نهاية السنة: إقبال للشباب بوجهة غرداية

غرداية - تستقطب الوجهة السياحية نهاية هذه السنة العديد من السياح الجزائريين سيما منهم فئة الشباب ب غرداية، كما أوضح عديد المتعاملين الاقتصاديين المحليين في السياحة والصناعة التقليدية.

هذه الظاهرة "الإستثنائية" للتوافد الكبير للسياح الجزائريين إلى غرداية في هذه الفترة من العطلة المدرسية الشتوية، تعود أسبابها إلى المناخ الربيعي السائد بالمنطقة وأيضا إلى الاهتمامات المتعددة للسياح حول المنطقة (التراث العالمي والقصور وتنوع المناظر الواحاتية الطبيعية لوحات النخيل وكذا ما تزخر به من تراث ثقافي ثري (معالم تاريخية واسواق وفنون وعادات شعبية وغيرها)، مثلما صرح مدير ديوان حماية وترقية سهل ميزاب كمال رمضان.

ويرى أن "منطقة غرداية مؤهلة لتؤدي أدوار أولى بقطاع السياحة الوطنية بخصوص توافد السياح الوطنيين'' ، لافتا '' إلى أن شغف عدد كبير للجزائريين لإستشكاف كنوز المنطقة، عامل قد ساهم في تنمية قطاعي السياحة والصناعة التقليدية المحلية."

ومن جهته يرى جامعي بغرداية "أن النشاط السياحي الذي يعد قاطرة التنمية المحلية يستحق تدعيمه من خلال انخراط مختلف المتدخلين بغرض تطهير وتنظيم وهيكلة هذا القطاع "، داعيا في ذات الوقت متعاملي السياحة لتثمين قدرات المنطقة التي تمنح جذبا سياحيا متميزا يستجيب لحاجيات زبائن شابة ومثقفة باحثين دوما عن الأصالة والتبادل بين الثقافات واستكشاف أيضا تاريخ وحضارة المنطقة من خلال جواهرها المعمارية .

ذكر المتحدث " أن الهياكل الفندقية قد بلغت نسبة "الامتلاء" في هذه الفترة من عطلة نهاية السنة ، كما بلغ الإقتصاد المحلي الذي يعتمد يشكل أساسي على السياحة والصناعة التقليدية ذروته''.

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ومن جهته أوضح متعامل في النشاط الفندقي بغرداية" أن النشاط السياحي بالمنطقة يسجل في هذه الآونة تحسنا بالنظر إلى عدد السياح الوطنيين الذين يصنعون هذا الإقبال بعد انعدام توافد السياح الأجانب".

وأشار السيد عبد القادر بن خليفة بقوله" نعيش في الوقت الحالي فترة توافد كبير للسياح الوطنيين سيما منهم الشباب الجامعيين الذين وصل عددهم إلى أكثر من 2.000 شاب الذين فضلوا قضاء عطلة نهاية السنة بغرداية، الذين استهوتهم البيوت التقليدية الواقعة بواحات بني بزقن والمحطة الحموية بزلفانة (70 كلم شمال/ شرق غرداية).

وأشار" أن هذا الإقبال على البيوت التقليدية الواقعة بواحات النخيل بغرداية يشكل مؤشرا للوعي بخصوص السياحة الإيكولوجية "، مضيفا " أن الاهتمام بهذه المساكن التقليدية وببساتين سهل ميزاب، يعد ثمرة رؤية صائبة لمتعاملي السياحة بغرداية بهدف المحافظة على النمط المعماري الأصيل للمنطقة سهل- بستان" واعتماده نموذجا مرجعيا بخصوص حماية البيئة."

وقد ترجمت هذه النظرة من خلال تهيئة عديد واحات النخيل العائلية وتحويلها إلى مراكز استقبال وإيواء، حيث شيدت بيوت صغيرة تقليدية وفق النمط المعماري التقليدي وتستجيب لمتطلبات راحة السياح.

وتتواجد نحو عشرة مواقع إيواء على مستوى واحات النخيل وبساتين سهل ميزاب التي بمقدورها إيواء نحو 500 شخصا.

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وأشار في هذا الصدد مسير إقامة تقليدية ببني يزقن" أن المساكن التقليدية قد تحولت إلى أحد العوامل الأساسية لجذب السياح الفارين من صخب المدن ، والراغبين في التعرف على عادات وتقاليد المنطقة ".

وأضاف " أن هذه الفضاءات تستقبل على مدى يوم بكامله وخلال نهاية الأسبوع زوارا من مختلف الأعمار الباحثين عن الهدوء بعيدا عن ضجيج المدينة".

"وتشكل واحات النخيل هوية سهل ميزاب ، وقد اختيرت أيضا من قبل آخرين أيضا لتنظيم لقاءات وممارسة الرياضة ( الركض والمشي) في محيط بيئي نقي ونظيف"، يضيف ذات المتحدث.

موسم سياحي" واعد" للمنطقة

ويؤشر هذا التوافد الكبير للسياح الوطنيين بموسم سياحي" واعد" للمنطقة ، كما يرى مسؤول بقطاع السياحة بغرداية ، قبل إن يشير أن كل الإمكانيات الضرورية قد سخرت من اجل ضمان قضاء عطل مريحة لضيوف غرداية.

وتحتضن منطقة غرداية تراثا مادي وغير مادي هائل الذي يمنح لها مكانة هامة في إستراتيجية تنمية سياحة مستدامة تستجيب للتطلعات الإقتصادية للسكان ولمتطلبات حماية البيئة والعادات .

وتضم المنطقة وفضلا عن التراث العالمي المصنف من قبل اليونسكو، القصور (المدن المحصنة) التي تشهد على تراث معماري مدروس بدقة من قبل البنائين الأجداد ، وهو الطابع المعماري الذي لا زال يلهم عديد المهندسين المعماريين المشهورين ، و نظام تقليدي للسقي فريد من نوعه الذي يسمح بسقي واحات النخيل الواقعة بسهل ميزاب بكل عدل وتوازن .

وتزخر المنطقة أيضا بعديد المواقع الجذابة على غرار واحات النخيل والمعالم الجنائزية والنقوش الصخرية ، وآثار تاريخية ودينية بكل من سهل ميزاب والمنيعة ، وأيضا مناطق حموية بزلفانة والقرارة ، وطوق ضخم من الكثبان الرملية بجنوب عاصمة الولاية.

وتحصي ولاية غرداية 32 هيكل فندقي بطاقة إجمالية قوامها 2.400 سرير ، و28 وكالة أسفار وثمانية دواوين سياحة و13 جمعية ناشطة في السياحة.