احتفالات رأس السنة الجديدة: تعزيز الإجراءات الأمنية لضمان الأمن و السكينة العامة

الجزائر-سطرت المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة الاحتفالات برأس السنة الميلادية 2020, إجراءات أمنية وتدابير وقائية بإقليم اختصاص مصالحها عبر كامل التراب الوطني تهدف إلى ضمان الأمن والسكينة العامة, حسب ما افاد به يوم الأحد بيان لذات الهيئة الامنية.

وأوضح ذات المصدر أنه تم بهذه المناسبة تسخير تشكيل أمني عملياتي "يسهر على ضمان أمن وسلامة الأشخاص وحماية الممتلكات, من خلال تغطية أمنية شاملة تمتد إلى ساعات متأخرة من الليل للأماكن التي يتوافد عليها المواطنون كالمرافق الترفيهية والمنتزهات, المراكز التجارية والمؤسسات الفندقية, وكل فضاء راحة يستقطب العائلات, بالإضافة إلى تنصيب فرق مرورية تعمل على تسهيل الحركة المرورية, و تكثيف الدوريات مع تفعيل الإجراءات الوقائية لدى السواق خاصة فئة الشباب". اقرأ أيضا: يوم الأربعاء القادم أول جانفي 2020 عطلة مدفوعة الأجر

ونظرا لخصوصية المناسبة التي تعرف حركية كبيرة للمسافرين من وإلى التراب الوطني كونها تتزامن مع العطلة الشتوية, عمدت مصالح شرطة الحدود --يضيف البيان -- على تسخير تشكيل شرطي "للسهر على أمن وراحة المسافر عبر مختلف المنافذ الحدودية, البرية, الجوية والبحرية, من خلال تدعيم شبابيك المراقبة لضمان إرشاد وتوجيه المسافرين وتسهيل إجراءات العبور".

ودعت المديرية العامة للأمن الوطني كافة المواطنين ومستعملي الطّريق العام إلى توخي الحذر وإتباع السلوك الأمثل في السياقة واحترام قواعد قانون المرور.