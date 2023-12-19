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حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص وإصابة 31 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : الأحد, 29 كانون1/ديسمبر 2019 13:32     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرات

الجزائر- لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 31 آخرون بجروح متفاوتة, في عدة حوادث مرورية سجلت عبر مختلف ولايات الوطن خلال ال24 ساعة الأخيرة, حسب ما أوردته يوم الأحد حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وتم تسجيل أثقل حصيلة على مستوى ولاية بجاية بوفاة شخصين على اثر انحراف سيارة سياحية وسقوطها في سد "إغيل هندة" بلدية ودائرة خراطة, وتم انتشال الضحيتين ونقلهما إلى مستشفى خراطة.

وفي سياق متصل, تم الاستنجاد بعناصر الحماية المدنية للتدخل من أجل إنقاد شخصين من نفس العائلة مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون الخطير المنبعث من جهاز سخان الماء داخل مسكنهم الكائن بحي عبد الله باشا ببلدية ودائرة شلغوم العيد بولاية ميلة, حيث تم التكفل بهم في عين المكان وتحويلهم إلى المستشفى المحلي.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية تسمسيلت, إثر انفجار غاز المدينة داخل شقة في الطابق الثاني بعمارة متكونة من طابق أرضي وأربعة طوابق بالمكان المسمى "عين تكرية" ببلدية ودائرة خميستي, حيث خلف هذا الانفجار إصابة شخص بحروق من الدرجة الثانية, وشخص آخر بجروح, بالإضافة إلى إصابة أربعة أشخاص آخرين بحالة صدمة, تم تكفل بهم في عين المكان ونقلوا إلى مستشفيات خميستي وتسمسيلت.

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حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص وإصابة 31 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : الأحد, 29 كانون1/ديسمبر 2019 13:32     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرة   شارك

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