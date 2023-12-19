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سطيف: حجز 10 قناطير من اللحوم البيضاء

  أدرج يـوم : السبت, 28 كانون1/ديسمبر 2019 18:00     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرات

سطيف - تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف خلال اليومين الأخيرين من حجز كمية تقدر بـ10 قناطير من اللحوم البيضاء مجهولة المصدر حسبما علم يوم السبت من ذات السلك الأمني.

وتندرج هذه العملية في اطار أنشطة ذات المصالح الرامية الى صد مختلف الممارسات التجارية غير الشرعية خاصة تلك التي قد تعرض حياة المستهلك لمخاطر صحية محتملة , وفقا لما أكده المكلف بالاعلام و الاتصال محافظ الشرطة عبد الوهاب عيساني .

وقد تم تجسيد هذه العملية إثر  مراقبة من طرف أفراد مجموعة التطهير والنظافة التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي على مستوى أحياء وسط عاصمة الولاية حيث تم ضبط مركبة نفعية تنقل الكمية المذكورة من اللحوم البيضاء (دجاج غير منزوعة الأحشاء) دون حيازة أي وثيقة  تثبت مصدرها أو صلاحيتها للاستهلاك فضلا عن عدم احترام شروط نقل مثل هذه المواد سريعة التلف.

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وتم تحويل الكمية المحجوزة الى الجهات المعنية . فيما أعدت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المخالف بتهمة تخزين ونقل لحوم بيضاء دون احترام الشروط القانونية للصحة والنظافة ما يتعارض مع القواعد القانونية المذكورة في القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش أرسل للجهات القضائية المختصة.

  

غليزان: حجز أزيد من 5 قناطير ونصف من اللحوم البيضاء فاسدة كانت موجهة للاستهلاك (الدرك الوطني)

 

و تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بضواحي لحلاف (60 كلم شرق غليزان ) من حجز أزيد 5 قناطير ونصف من اللحوم البيضاء الفاسدة كانت موجهة للاستهلاك, حسبما علم يوم السبت لدى هذا السلك الأمني.

وأوضح ذات المصدر, لـ/وأج, أن العملية تمت على إثر حاجز أمني على مستوى الطريق الوطني رقم 90 ببلدية لحلاف, أين تم توقيف شاحنة ذات ثلاجة مقطورة قادمة من بلدية عمي موسى باتجاه بلدية جديوية, كان على متنها 280 دجاجة بوزن إجمالي يقدر 565 كغ موجهة للاستهلاك.

وبعد عرض اللحوم على الطبيب البيطري تبين أن الدجاج غير صالح للاستهلاك البشري, وفق ذات المصدر.

وقد تم إنجاز ملف قضائي ضد صاحب هذه البضاعة المحجوزة التي تم إتلافها بعد ذلك, استنادا لذات الهيئة الأمنية.

آخر تعديل على السبت, 28 كانون1/ديسمبر 2019 18:11
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سطيف: حجز 10 قناطير من اللحوم البيضاء
  أدرج يـوم : السبت, 28 كانون1/ديسمبر 2019 18:00     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرة   شارك

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