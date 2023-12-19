إحباط محاولة تهريب أزيد من 26 ألف أورو بمطار هواري بومدين

الجزائر - تمكنت مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي قيمته 26600 أورو، حسب ما أفاد به يوم الجمعة بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن أعوان شرطة الحدود تمكنوا من توقيف مسافرين على مستوى الفرز والتفتيش كانا بصدد السفر باتجاه مدينة دبي وبحوزتهما 26.600 أورو كانا مخبأين داخل حقائبهما ليتم مصادرة المبلغ وتحويله الى المصالح المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية.

وعلى صعيد أخر، أسفرت عمليات مداهمة بالعاصمة عن توقيف 167 شخص للاشتباه فيهم في الحيازة والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية مع حجز 2692 قرص مهلوس، 512 غرام من الكيف المعالج و52 سلاح أبيض محظور.

وبولايتي سطيف وبسكرة، أوقفت مصالح الامن 14 مشتبه فيهم وحجز 3200 قرص مهلوس، يضيف بيان المديرية العامة للأمن الوطني.