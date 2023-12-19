Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إحباط محاولة تهريب أزيد من 26 ألف أورو بمطار هواري بومدين

  أدرج يـوم : الجمعة, 27 كانون1/ديسمبر 2019 17:43     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرات
الأرشيف الأرشيف

الجزائر - تمكنت مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي قيمته 26600 أورو، حسب ما أفاد به يوم الجمعة بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن أعوان شرطة الحدود تمكنوا من توقيف مسافرين على مستوى الفرز والتفتيش كانا بصدد السفر باتجاه مدينة دبي وبحوزتهما 26.600 أورو كانا مخبأين داخل حقائبهما ليتم مصادرة المبلغ وتحويله الى المصالح المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية.

وعلى صعيد أخر، أسفرت عمليات مداهمة بالعاصمة عن توقيف 167 شخص للاشتباه فيهم في الحيازة والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية مع حجز 2692 قرص مهلوس، 512 غرام من الكيف المعالج و52 سلاح أبيض محظور.

وبولايتي سطيف وبسكرة، أوقفت مصالح الامن 14 مشتبه فيهم وحجز 3200 قرص مهلوس، يضيف بيان المديرية العامة للأمن الوطني.

كلـمات مفتـاحيــة :
إحباط محاولة تهريب أزيد من 26 ألف أورو بمطار هواري بومدين
  أدرج يـوم : الجمعة, 27 كانون1/ديسمبر 2019 17:43     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.27

إحباط محاولة تهريب أزيد من 26 ألف أورو بمطار هواري بومدين

19.12.27

الأمن الوطني يرافق 245 عمل فني وسينمائي خلال 11 شهرا من هذه السنة

19.12.27

عماري: رقمنة قطاع الفلاحة "ضرورة ملحة"

19.12.27

باتنة: توافد قدماء الجيش ومواطنين من مختلف الولايات على عين ياقوت لتأدية واجب العزاء

19.12.27

السينما في 2019: بصمة المخرجين الشباب

19.12.27

الفروسية: انطلاق منافسة كأس الجزائر للقفز على الحواجز حسب الفرق بسيدي بلعباس

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.12.23

رئيس الجمهورية يعين اللواء سعيد شنقريحة رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة

19.12.26

الرئيس تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

19.12.23

اسمنت: الجزائر صدرت أكثر من 5ر1 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019

19.12.23

القضاء على الأكياس البلاستيكية: توزيع قرابة 100 ألف كيس ورقي على الخبازين

19.12.24

طي ملف "عدل 1" والشروع في تسليم عقود الملكية للمستفيدين من مختلف الصيغ في 2019

19.12.23

الشلف: تعميم تظاهرة "كتابي رفيقي في عطلتي" على ملحقات المكتبة الرئيسية العمومية للمطالعة