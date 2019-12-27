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سعيدة: الحكم بالإعدام لقاتل زوجته

  أدرج يـوم : الجمعة, 27 كانون1/ديسمبر 2019 15:32     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرات
سعيدة: الحكم بالإعدام لقاتل زوجته

سعيدة - قضت محكمة جنايات لمجلس قضاء سعيدة مساء اليوم الخميس ( 20:00 سا) بعقوبة "الإعدام" لشخص متهم بجناية القتل العمدي لزوجته مع سبق الاصرار.

و تعود وقائع هذه القضية ـ حسبما دار في جلسة المحاكمة ـ إلى ليلة 18 نوفمبر 2018 بمدينة سعيدة بعد حدوث مناوشات كلامية بين الزوجين أفضت إلى إقدام المتهم ( ب م 41 سنة) إلى توجيه 33 طعنة سكين لزوجته على مستوى البطن و غرزه في عنقها مسببا جروحا عميقة أدت إلى وفاتها بعين المكان.

و اعترف المتهم أثناء مثوله أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء سعيدة بتهمة القتل الموجهة إليه مضيفا أن سبب اقدامه على ارتكاب هذه الجريمة هو خروج زوجته من المنزل من غير علمه و بدون إذنه.

و طالب دفاع الحق المدني خلال جلسة المحاكمة بتسليط أقصى العقوبات على المتهم موضحا أن الجاني كان في كامل قواه العقلية يوم ارتكابه للجريمة.

و من جهته التمس دفاع المتهم أثناء جلسة المحاكمة إفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف لافتا إلى أن موكله قد تعرض لاستفزاز لفظي من طرف الضحية مما دفعه إلى قتلها.

ومن جانبه كان ممثل الحق العام قد التمس أثناء جلسة المحاكمة عقوبة "الإعدام" في حق الجاني الذي اعترف بجريمته.

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سعيدة: الحكم بالإعدام لقاتل زوجته
  أدرج يـوم : الجمعة, 27 كانون1/ديسمبر 2019 15:32     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرة   شارك

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