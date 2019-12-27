غليزان: إيداع المتهم في جريمة قتل الراقي أبو مسلم بلحمر الحبس المؤقت

غليزان - أمر مساء اليوم الخميس قاضي التحقيق لدى محكمة غليزان بإيداع المتهم في جريمة قتل الراقي أبو مسلم بلحمر التي وقعت ليلة السبت إلى الأحد المنصرمين ، حسبما علم لدى مصدر أمني .

وأوضح ذات المصدر لوأج أن قاضي التحقيق لدى محكمة غليزان قد إستمع إلى أقوال المتهم في جريمة قتل الراقي أبومسلم بلحمر ليأمر بعدها بإيداعه الحبس المؤقت .

كما تم الإستماع إلى شخص أخر يشتبه في تورطه في ذات القضية و هذا بعد ورود إسمه خلال أطوار التحقيق الأمني أين أمر قاضي التحقيق بذات المحكمة بوضعه تحت الرقابة القضائية .

و كانت مصالح الأمن الولائي بغليزان يوم الإثنين المنصرم قد أوقفت شخصا (36 سنة ) مشتبه به في قتل الراقي أبو مسلم بلحمر يقطن بمدينة غليزان أين تم العثور بحوزته على سلاح أبيض يرجح أنه قد استعمله الجاني في جريمة القتل .

جدير بالذكر أن الراقي أبو مسلم بلحمر ( 52 سنة ) قد قتل ليلة السبت إلى الأحد عندما اقتحم مجهول مسكنه الواقع بحي بن علو وسط مدينة غليزان وقام بالاعتداء عليه بسلاح أبيض مما أدى إلى وفاته في عين المكان ليتم نقله إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية محمد بوضياف لغليزان .

للإشارة، فان الضحية بلحمر( من مواليد سنة 1967) معروف لدى الأوساط الشعبية من خلال إثارته إعلاميا لعدة قضايا اجتماعية لطالما أحدثت الجدل لا سيما في مجال الرقية الشرعية.