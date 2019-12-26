وهران: انتشال جثة شخص كانت تطفو على البحر (الحماية المدنية)

وهران - انتشل أعوان الحماية المدنية لوهران يوم الخميس جثة شاب كانت تطفو على البحر شمال شاطئ الأندلسيات, حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وقد تدخلت الوحدة البحرية لمصالح الحماية المدنية وكذا مركز الإسعاف التابع لنفس الهيئة لانتشال هذه الجثة التي كانت تطفو على سطح البحر بالقرب من الجزيرة المسماة "بالوما" على بعد 6 أميال شمال شاطئ الأندلسيات بالساحل الغربي لولاية وهران.

ويفترض أن تكون جثة الشاب الذي تم تقدير سنه بحوالي 24 سنة, ضحية محاولة الهجرة عن طريق الإبحار السري لا سيما بالنظر إلى تعدد عمليات الهجرة غير الشرعية التي أحبطتها مصالح حراس السواحل خلال 24 ساعة الأخيرة.

وقد تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى "مجبر تامي" بعين الترك".

ومن جهة أخرى كانت مصالح الحماية المدنية قد تدخلت في نفس اليوم من أجل إنقاذ عاملي تنظيف الواجهات الزجاجية للعمارات بعد حادث انكسار السلم الذي كان يحملهما.

ويتعلق الأمر بعاملين اثنين يبلغان من العمر 27 و29 سنة كانا بصدد تنظيف واجهة إحدى عمارات "موبيلار" ذات 30 طابقا بالواجهة الشرقية لوهران حيث تعرض السلم لحادث انكسار بينما بقيت الضحيتين عالقتين بحزام الأمن.

وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لإنقاذهما أين جرت العملية في "ظروف حسنة وتم إنزال العاملين في صحية جيدة" يضيف نفس المصدر.