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حجز أزيد من 3ر1 كلغ من الكوكايين: تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بوهران

  أدرج يـوم : الخميس, 26 كانون1/ديسمبر 2019 13:44     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرات
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وهران - تم مؤخرا بوهران حجز 327ر1 كلغ من الكوكايين خلال عملية مكنت من تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات من قبل فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن الولاية، حسبما استفيد يوم الخميس لدى خلية الاتصال لذات الهيئة الأمنية.

واستنادا الى ذات المصدر فإن الشبكة المتكونة من خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35 و55 سنة من بينهم 3 يقيمون بوهران و2 بالجزائر العاصمة استوردت المخدرات الصلبة (كوكايين) الى الجزائر من الخارج، مع مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج الوطن.

وجاءت هذه العملية بعد ترصد الفرقة الأولى لشرطة الحدود لميناء وهران لتحركات مشبوهة لأحد البحارة المدنيين حيث تم الإيقاع به في حالة تلبس وبحوزته 327ر1 كلغ من الكوكايين وهذا بعد رسو باخرة بميناء وهران قادمة من إحدى الدول الأوروبية وفق نفس المصدر.

وقد تم فيما بعد التكفل بهذه القضية من قبل الفرقة الأولى للبحث والتحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية التي تمكنت بعد تحريات معمقة واستصدار عدة أوامر للتفتيش وتمديد الاختصاص الصادرين من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران من توقيف باقي أفراد الشبكة ، كما أشير إليه.

وقد أسفرت هذه العملية عن حجز الكمية المذكورة من المخدرات ومبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر ب 5.595 أورو ومبلغ أخر من العملة الوطنية يقدر ب 567 ألف دج من عائدات الترويج الى جانب حجز أشياء ثمينة تتمثل في 10 ساعات يدوية فاخرة ومركبتين ، وفق نفس المصدر.

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حجز أزيد من 3ر1 كلغ من الكوكايين: تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بوهران
  أدرج يـوم : الخميس, 26 كانون1/ديسمبر 2019 13:44     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرة   شارك

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