وزارة التضامن الوطني تنظم اختبارات كتابية للمسابقة الوطنية للالتحاق بالتكوين المتخصص

الجزائر- نظمت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, الاختبارات الكتابية الخاصة بالمسابقة الوطنية المفتوحة للالتحاق بالتكوين المتخصص, حيث تم تسجيل قرابة 1.300 مترشح موزعين على مراكز الامتحان التابعة للقطاع, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الاختبارات تجري على مستوى المركزين الوطنيين للتكوين المتخصص ببئر خادم بالعاصمة وقسنطينة وكذا بالملحقين المفتوحين بولايتي بشار وورقلة, حيث تم تسجيل قرابة 1.300 مترشح موزعين على مراكز الامتحان الاربعة.

وأكد نفس المصدر أن مختلف مراكز الامتحان شهدت "حضور المترشحين المقبولين للمشاركة في ذات المسابقة الذين شرعوا في اجراء الاختبارات بحضور ممثلي الوزارة وتحت اشراف الامين العام رابح حمدي", مشيرا الى أن الاختبارات تتواصل في "أجواء جد حسنة وتميزت بتنظيم محكم لهذه العملية الأولى من نوعها منذ أزيد من أربع سنوات".

وحسب الوزارة, فانه "سيتم تعزيز تعداد المستخدمين المتخصصين للمؤسسات المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني, وذلك بعد متابعة المترشحين الناجحين في المسابقة لتكوينهم لمدة 24 شهرا بالنسبة لتخصص مساعدي الحياة اليومية والمربين المتخصصين و36 شهرا بالنسبة للمربين المتخصصين الرئيسيين".