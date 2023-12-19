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حوادث المرور: وفاة 3049 شخص وجرح 29095 اخرين خلال ال11 شهرا من سنة 2019

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2019 15:42     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرات

الجزائر-لقي 3049 شخص حتفهم واصيب 29095 آخرون بجروح في 21109 حادث مرور سجل على المستوى الوطني خلال  الإحدى عشر شهرا من سنة 2019 , حسب ما أفادت به يوم الاثنين حصيلة للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق.

و أوضح المصدر ذاته أنه تم, مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية, تسجيل انخفاض بنسبة 2.13 بالمائة في عدد الحوادث و في عدد القتلى (-1.36بالمائة) و كذا في عدد الجرحى (-4.80 بالمائة).

آخر تعديل على الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2019 16:15
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حوادث المرور: وفاة 3049 شخص وجرح 29095 اخرين خلال ال11 شهرا من سنة 2019
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2019 15:42     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرة   شارك

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