و أوضح المصدر ذاته أنه تم, مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية, تسجيل انخفاض بنسبة 2.13 بالمائة في عدد الحوادث و في عدد القتلى (-1.36بالمائة) و كذا في عدد الجرحى (-4.80 بالمائة).
حوادث المرور: وفاة 3049 شخص وجرح 29095 اخرين خلال ال11 شهرا من سنة 2019
أدرج يـوم : الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2019 15:42 الفئـة : مجتمـــع قراءة : 11 مرات
الجزائر-لقي 3049 شخص حتفهم واصيب 29095 آخرون بجروح في 21109 حادث مرور سجل على المستوى الوطني خلال الإحدى عشر شهرا من سنة 2019 , حسب ما أفادت به يوم الاثنين حصيلة للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق.
كلـمات مفتـاحيــة :