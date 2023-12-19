حوادث المرور: وفاة شخصين واصابة 29 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الأخيرة

وتدخلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة لإنقاذ 8 أشخاص أصيبوا باختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفئة داخل منازلهم بولايتي سطيف والوادي.
وقد تم تسجيل وفاة 3 أشخاص تسمما بغاز أحادي اكسيد الكربون المتسرب من مدفئة المنزل على مستوى حي لامسيد ببلدية سوق النعمان بولاية أم البواقي.
كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من اجل إخماد حريقين على مستوى ولايتي سوق أهراس والبويرة دون تسجيل خسائر بشرية.
وفيما يخص التدخلات المتعلقة بالتقلبات الجوية إثر هبوب رياح قوية، لا سيما بولاية عنابة، تدخل أعوان الحماية المدنية من أجل إسعاف أشخاص مصابين جراء انهيار أسقف وجدران بعض المنازل على إثر سقوط أشجار وذلك ببلديتي عنابة وسرايدي.