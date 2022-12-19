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حوادث المرور: وفاة 56 شخصا وإصابة 1455 آخرين بجروح خلال نوفمبر الماضي

  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 18:41     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرات
حوادث المرور: وفاة 56 شخصا وإصابة 1455 آخرين بجروح خلال نوفمبر الماضي

الجزائر - لقي 56 شخصا حتفهم وأصيب 1455 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 1252حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية خلال شهر نوفمبر الماضي, حسب ما افادت به يوم الاحد حصيلة للأمن الوطني.

واوضح ذات المصدر أن العنصر البشري هو السبب الرئيسي في وقوع حوادث المرور جراء عدم احترام  قانون المرور.

وبشأن الإجراءات العملياتية المتخذة من قبل مصالح الأمن المروري, ذكر البيان أنه تم خلال هذه الفترة تسجيل 5951 جنحة مرور و 976 مخالفة تنسيق مع وضع 2491 مركبة في الحظيرة, كما تم تسجيل 83944 غرامة جزافية مع سحب الفوري لـ 20329 رخصة سياقة.

وقامت مصالح الامن الوطني في إطار الحملات التحسيسية و التوعوية في مجال الوقاية و السلامة المرورية خلال هذا الشهر بتقديم 340 درس نظري وتطبيقي على مستوى المؤسسات التربوية و التعليمية لفائدة التلاميذ المتمدرسين و تنظيم 71787 نشاط اتجاه مستعملي الطريق, من أجل تحسيس المواطن بضرورة توخي الحيطة في الطريق العام.

وجددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى التحلي بالحذر و اليقظة واحترام قانون المرور.

آخر تعديل على الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 18:46
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حوادث المرور: وفاة 56 شخصا وإصابة 1455 آخرين بجروح خلال نوفمبر الماضي
  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 18:41     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرة   شارك

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