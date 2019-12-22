تيزي وزو: وزير الصحة يشيد باحترافية الأطقم الطبية والادارية في تقديم الاسعافات الضرورية للجرحى

الجزائر - أشاد وزير الصحة والسكان و اصلاح المستشفيات, محمد ميراوي , اليوم الاحد, بمستوى التجند و الاحترافية و الالتزام الذي تميزت به الاطقم الطبية و الادارية الذي سمح في "وقت قياسي" بتقديم الاسعافات الضرورية لجرحى انحراف حافلة بتيزي وزو.

وأوضح بيان للوزارة ان " الوزير يتقدم بأخلص عبارات الشكر والتقدير والامتنان والاعتراف للأطقم الطبية والادارية, بما فيه الفريق الطبي وشبه الطبي و الاداري ومختلف الاعوان, عن مستوى التجند والمهنية والاحترافية والالتزام الذي سمح في وقت قياسي بتقديم كل الاسعافات الضرورية للجرحى".

و ذكر المصدر أن وزير الصحة تنقل الى ولاية تيزي وزو "بمجرد تلقي خبر الحادث المروري المميت, ليلة الجمعة الى السبت بمفترق الطرق, لوادي فالي الرابط بين مدينتي ذراع بن خدة و تيزي وزو, الذي خلف 5 قتلى و 35 جريحا, قصد الوقوف شخصيا على هذا الحادث المأساوي و اتخاذ التدابير الاستعجالية التي يجب القيام بها في مثل هذه الظروف".

و بهذه المناسبة الاليمة, قدم الوزير "خالص التعازي, اصالة عنه و نيابة عن اطارات و مستخدمي قطاع الصحة, لعائلات الضحايا, راجيا من المولى تعالى أن يتغمد الضحايا برحمته الواسعة و يسكنهم فسيح جناته و يلهم ذويهم الصبر والسلوان".