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تيزي وزو: وزير الصحة يشيد باحترافية الأطقم الطبية والادارية في تقديم الاسعافات الضرورية للجرحى

  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 16:09     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 19 مرات

الجزائر - أشاد وزير الصحة والسكان و اصلاح المستشفيات, محمد ميراوي , اليوم الاحد, بمستوى التجند و الاحترافية و الالتزام الذي تميزت به الاطقم الطبية و الادارية الذي سمح في "وقت قياسي" بتقديم الاسعافات الضرورية لجرحى انحراف حافلة بتيزي وزو.

وأوضح بيان للوزارة ان " الوزير يتقدم  بأخلص عبارات الشكر والتقدير والامتنان والاعتراف للأطقم الطبية والادارية, بما فيه الفريق الطبي وشبه الطبي و الاداري ومختلف الاعوان, عن مستوى التجند والمهنية والاحترافية والالتزام الذي سمح في وقت قياسي بتقديم كل الاسعافات الضرورية للجرحى".

و ذكر المصدر أن وزير الصحة تنقل الى ولاية تيزي وزو  "بمجرد تلقي خبر الحادث المروري المميت, ليلة الجمعة الى السبت بمفترق الطرق, لوادي فالي الرابط بين مدينتي ذراع بن خدة و تيزي وزو, الذي خلف 5 قتلى و 35 جريحا, قصد الوقوف شخصيا على هذا الحادث المأساوي و اتخاذ التدابير الاستعجالية التي يجب القيام بها في مثل هذه الظروف".

و بهذه المناسبة الاليمة, قدم الوزير "خالص التعازي, اصالة عنه و نيابة عن اطارات و مستخدمي قطاع الصحة, لعائلات الضحايا, راجيا من المولى تعالى أن يتغمد الضحايا برحمته الواسعة و يسكنهم فسيح جناته و يلهم ذويهم الصبر والسلوان".

آخر تعديل على الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 16:16
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تيزي وزو: وزير الصحة يشيد باحترافية الأطقم الطبية والادارية في تقديم الاسعافات الضرورية للجرحى
  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 16:09     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 19 مرة   شارك

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