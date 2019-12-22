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تيبازة: العثور على جثة شيخ ثمانيني مقتولا بمنزله العائلي

  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 15:04     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرات

تيبازة - لقي شيخ ثمانيني مصرعه على يد مجهولين بأحد قرى بلدية الداموس (أقصى غرب تيبازة), حسبما علم يوم الأحد لدى مصالح الدرك الوطني.

ويتعلق الأمر بالشيخ "ب م" البالغ من العمر83 سنة, يقطن بدوار لخليلج (15كلم جنوب غربي الداموس), عثر عليه عصر يوم أمس السبت أحد أفراد عائلته مكبل اليدين و الرجلين و آثار التعنيف بادية على جسده, حسب ذات المصادر.

وبعد إبلاغ مصالح الدرك الوطني, قامت الضبطية القضائية بالتنسيق مع مصالحها العلمية والتقنية بتطويق المكان وباشرت تحقيقات معمقة لتقفي أثر الجناة وتفكيك لغز هذه الجريمة التي هزت الرأي العام المحلي.

وتبقى التحقيقات متواصلة باستعمال تقنيات حديثة وعصرية للوصول لتحديد ظروف مقتل الشيخ, فيما عرضت جثته على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب مقتله بدقة خاصة أنه وجد أيضا مكمم الفم, حسب ذات المصادر.

ويعيش الشيخ "ب م" بمفرده بمنزله العائلي بعد وفاة زوجته في وقت سابق فيما يقطن أفراد عائلته بمدينة الداموس ويقوم أبناؤه بتفقده من حين لآخر.

آخر تعديل على الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 15:14
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تيبازة: العثور على جثة شيخ ثمانيني مقتولا بمنزله العائلي
  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 15:04     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرة   شارك

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