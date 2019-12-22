غليزان: مقتل الراقي "أبو مسلم بلحمر" إثر اعتداء من طرف مجهول

وأوضح ذات المصدر أن الحادث وقع في حدود الساعة الثانية صباحا عندما اقتحم مجهول لمسكن الراقي أبو مسلم بلحمر الواقع بحي بن علو وسط مدينة غليزان وقام بالاعتداء عليه بسلاح أبيض مما أدى إلى وفاته في عين المكان.
وقد تم نقل الضحية البالغ من العمر 52 سنة والذي توفي متأثرا بعدة طعنات تعرض لها على مستوى القلب وغيره، إلى مصلحة الطب الشرعي بالمؤسسة العمومية الإستشفائية "محمد بوضياف" بغليزان.
وافاد نفس المصدر ان مصالح الأمن قد فتحت تحقيقا في الحادث للكشف عن ملابسات الجريمة.
للإشارة، فان الضحية بلحمر معروف لدى الأوساط الشعبية من خلال إثارته إعلاميا لعدة قضايا اجتماعية لطالما أحدثت الجدل لا سيما في مجال الرقية الشرعية.