إنحراف حافلة بتيزي وزو: وزير الصحة يطمئن على صحة الجرحى

تيزي وزو - اطمأن وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، اليوم السبت بولاية تيزي وزو على صحة الجرحى الذين أصيبوا في الحادث الذي وقع مساء أمس الجمعة و خلف خمسة قتلى.

و حل الوزير ميراوي بمستشفى "محمد نذير" الجامعي حيث يوجد الجرحى المصابون في الحادث الذي وقع مساء أمس الجمعة بمرتفعات واد فلي بالمخرج الغربي لتيزي وزو، حيث قدم لعائلات الضحايا تعازي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وكذا الوزير الأول بالنيابة، صبري بوقادوم.

و استفسر الوزير من الأطباء على الظروف الاستشفائية للتكفل بالجرحى، كما تأكد من توفر العلاج الضروري لهم، و التقى الجرحى المرضى الذين لا يزالون موجودين في المستشفى متمنيا لهم الشفاء العاجل.

و في تصريح صحفي على هامش هذه الزيارة، قال الوزير: "نأسف كثيرا لفقدان خمسة أشخاص من بينهم طفلة في العاشرة من عمرها، وأقدم التعازي لعائلاتهم. كما أن هناك 35 مصابا، غادر غالبيتهم المستشفى ولم يتبق منهم حاليا سوى خمس حالات يجري العناية بهم و يتلقون الرعاية الطبية اللازمة".

و شكر وزير الصحة السلطات المحلية وجميع مهنيي الصحة الذين تجندوا من أجل التكفل الصحي بالمصابين في هذا الحادث، مناشدا سائقي السيارات و المركبات إلى توخي مزيد من الحذر لتجنب مثل هذه المآسي على الطرقات التي تحصد الأرواح.

و كان حادث انحراف الحافلة الذي وقع مساء أمس الجمعة بواد فلي عند المخرج الغربي لتيزي وزو، قد خلف استنادا لمصالح الحماية المدنية، خمسة قتلى و 35 جريحا.

يذكر أن الحافلة التي انحرفت كانت في طريقها إلى الجزائر العاصمة و كانت تنقل أشخاص عائدين من رحلة من جرجرة."