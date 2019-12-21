بوقادوم يؤكد على تسخير كل الامكانيات للتكفل بضحايا انحراف حافلة بتيزي وزو

الجزائر - أكد الوزير الأول بالنيابة، صبري بوقدوم، تجنيد كل السلطات و تسخير كل الامكانيات للتكفل بضحايا حادث انحراف حافلة بتيزي وزو، الذي أودى بحياة 05 أشخاص و تسبب في جرح 35 آخرين، حسب ما أفاد به يوم السبت بيان لمصالح الوزير الأول.

و جاء في البيان "ببالغ الحزن والأسى، تلقى الوزير الأول بالنيابة، السيد صبري بوقدوم، نبأ الحادث الأليم الذي وقع بواد فالو غرب ولاية تيزي وزو، والذي أودى بحياة 05 أشخاص وجرح 35 مسافرا اخر من بينهم أطفال.

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وإثر هذا الخطب الجلل، يتقدم باسمه الخاص وباسم الحكومة، بخالص التعازي إلى عائلات الضحايا، راجيا من الله عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر وعظيم السلوان، وبالشفاء العاجل للجرحى، مؤكدا تجنيد كل السلطات وتسخير كل الإمكانيات للتكفل بهم".

وأضاف المصدر ذاته أن السيد بوقدوم كلف وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات بالتنقل إلى عين المكان، "بغرض السهر على أخذ كل التدابير و الإجراءات للتكفل بالجرحى وكذا الوقوف إلى جانب عائلات الضحايا".